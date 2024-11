CAMEROUN :: 6500 Bars dans la ville de Yaoundé. 8500 Bars dans la ville de Douala.Le temps des impôts :: CAMEROON

On parle de plus en plus d’alcoolisation des populations. Les deux métropoles politique, Yaoundé et économique, Douala ont la palme d’or des débits de boisson communément appelés Bars. Les journaux y sont revenus. Cependant que l’administration fiscale accentue la pression sur les agents économiques de tout genre. Les préparatifs des fêtes de fin d’année sont aussi au menu.

La Voix du Consommateur, un journal approprié pour la défense des consommateurs est dans son élément. Il parle de l’Alcoolisation des populations pour dénoncer « 15 mille Bars à Yaoundé et Douala ». Pour le journal, Selon les statistiques du syndicat des exploitants des débits de boissons du Cameroun. Il existerait plus de 6500 Bars dans la ville de Yaoundé et 8500 dans la seule ville de Douala. Entre tapages nocturnes et banditisme, l’addiction de la jeunesse et laisser-aller des autorités administratives sont perceptibles.



Une situation qui ne laisse pas la Banque indifférente dans son rôle de financement de l’économie pour la croissance. Les jeunes, moteurs de l’économie sont ici en première ligne. C’est à juste titre que le journal La Voix Des Jeunes prend les Financements de l’économie avec « Afriland First Bank s’engage à accompagner 500 startups en 2025 ». Ce soutien concert à l’endroit des startups camerounaises a été exprimé le 27 novembre 2024 à Yaoundé par le représentant du Directeur général d’Afriland First Bank, Hervé Ayissi. C’était lors de la signature de la Convention de partenariat entre le ministère de la Jeunesse et de l’Education civique et les institutions financières, dans le cadre du projet de mise en œuvre du Fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs.

Par ailleurs, en cette session budgétaire consacrée à la préparation du budget 2025, les Impôt sur le revenu sont une préoccupation du fisc. Sur le sujet, le quotidien Mutations de Yaoundé s’interroge « Le temps des sanctions ? ». Selon le journal, Repoussé à deux reprises, le délai pour la déclaration annuelle récapitulative des revenus des particuliers expire le 1er décembre prochain. Face à la presse hier, le Chef du Centre régional des impôts du Centre I, Emeline Mvogo épouse Bihina a invité, à nouveau, les contribuables non professionnels retardataires ou défaillants à se mettre en règle.

Au sujet des Fêtes de fin d’année 2024 et de nouvel An 2025 le journal Le Soir de Yaoundé parle de l’« Encadrement sécuritaire optimal ». Le ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo a présidé sur hautes instructions du Chef de l’Etat, Chef des Forces Armées, une réunion spéciale d’évaluation sécuritaire, hier, à son cabinet. Au regard du niveau d’alerte significativement relevé sur certains théâtres et dans la perspective de se prémunir des attaques surprises aux conséquences inévitablement fâcheuses, le Mindef a donné des instructions et des recommandations fermes, liées au renforcement du dispositif sécuritaire par le haut Commandement militaire, pendant cette période qui induit particulièrement un vaste mouvement de personnes et des biens.