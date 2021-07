CAMEROUN :: Une femme tue ses enfants pour un amoureux à Bamenda :: CAMEROON

MGUM HILDA était mère de 04 enfants et vivait chez sa mère qui hébergeait 02 autres enfants appartenant à sa sœur. Ayant rencontré un amoureux (militaire) et l’amour étant à son comble, celui-ci va dire à HILDA qu’il aurait pu l’épouser si elle n’avait pas déjà beaucoup d’enfants.

Hilda va proposer à sa maman de prendre la garde des enfants et la maman lui posera comme conditions qu’il faudrait qu’elle s’occupe matériellement de ceux-ci étant donné qu’elle ne dispose que de sa plantation comme moyens de subsistance.

Ainsi dite, la maman de Hilda se rendra aux champs comme souvent et HILDA ne va pas trop réfléchir pour trouver une solution diabolique qui consistera à se débarrasser de ses enfants y compris ceux de sa sœur.

Joignant la pensée à l’acte, HILDA va faire un repas aimé par les enfants et va y introduire un poison. C’est ainsi que les enfants sans se douter du pire, passeront à table. Le bilan est immédiat et sans appel : 04 enfants dont 02 enfants appartenant à sa sœur rendront l’âme et les 02 autres enfants appartenant à HILDA seront secourus grâce à une intervention prompte et efficace des médecins. HILDA médite actuellement son sort à la police.