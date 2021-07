CAMEROUN :: TIC : La PCA de l'ART reçoit un inventeur inspiré par le géant des télécoms HUAWEI :: CAMEROON

Les différents programmes d'enseignement de HUAWEI au bénéfice de la jeunesse estudiantine camerounaise, portent du bon fruit.

Le 12 juillet dernier, la Présidente du Conseil d'administration (PCA) de l'Agence de Régulation des Télécommunications (ART), Prof. Justine DIFFO, a reçu en audience, un ancien lauréat du Programme "SEEDS FOR THE FUTURE 2017", du leader mondial des télécoms, l'équipementier chinois HUAWEI. Edouard Yannick MEKONGO ABANDA, puisqu'il s'agit de lui, est l'inventeur du robot humanoïde " PI CAR B MARS ROVER ". L'innovation permet d'effectuer des opérations chirurgicales à distance, d'effectuer la reconnaissance faciale des personnes et des objets, commander des drones et émettre des alertes à partir des ultra-sons.

Pour ce qui est de l'audience que lui a accordée la PCA de l'ART, Monsieur MEKONGO ABANDA était accompagné de la Directrice Relations Publiques de HUAWEI ZONE CEMAC, Madame Edmonde TEBOH DJIOKENG. " La philosophie de HUAWEI CAMEROUN est de participer et d'accompagner la stratégie du gouvernement du Cameroun dans le savoir-faire TIC aux jeunes étudiants afin qu'ils soient plus compétents sur le marché du travail à l'international, ainsi qu'à la demande des employeurs de grandes entreprises et aussi la possibilité d'un travail indépendant comme les startups", a déclaré Madame TEBOH au cours de l'audience. Et la Directrice Relations Publiques HUAWEI ZONE CEMAC de renchérir que depuis 2016, HUAWEI est une entreprise citoyenne impliquée dans la formation et le transfert des compétences à la jeunesse estudiantine camerounaise, et qu'elle était heureuse de voir que le programme en TIC SEEDS FOR THE FUTURE de HUAWEI 2017 a permis à un jeune Camerounais passionné de ce domaine, d'innover, afin d'apporter des solutions aux problèmes quotidiens des Camerounais.

La gratitude de l'ART à HUAWEI

Pour sa prise de parole, la Professeure Justine DIFFO la PCA de l'ART va marquer sa gratitude pour l'équipementier chinois HUAWEI, leader mondial des télécommunications. " Je tiens à féliciter ce jeune pour son invention et pour sa détermination à contribuer à sa manière au développement de notre pays avec des solutions de label camerounais ; et sur ce, je l'encourage à ne pas s'arrêter en si bon chemin. Je ne manquerai pas de remercier infiniment HUAWEI qui n'a pas abandonné son ancien SEED qui, continue à le suivre et à l'accompagner", dira-t-elle. La PCA de l'ART a dit apprécier la philosophie de HUAWEI qui selon elle, est primordiale pour le monde des entreprises aujourd'hui : le tout numérique. Elle a enfin invité Édouard Yannick MEKONGO ABANDA, à persévérer dans sa mouvance de créativité et d'inventivité en TIC, mais de les adapter aux réalités du Cameroun.

A PROPOS DE HUAWEI

HUAWEI est une entreprise fondée en 1987, dont le siège social se trouve à Shenzhen en CHINE et qui fournit des solutions dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC).

Aujourd'hui, HUAWEI est un fournisseur de solutions numériques en terminaux, réseaux et cloud, pour les opérateurs, entreprises et consommateurs. Ses produits et solutions numériques sont déployés dans plus de 170 pays dans le monde.