La FIFA menace le Cameroun : Antonio Conceição, un dédommagement incontournable :: CAMEROON

Le Cameroun risque gros. La FIFA pourrait suspendre la participation des Lions Indomptables à la CAN Maroc 2025, si l’instance faîtière du football camerounais ne règle pas rapidement une indemnité de 1,6 million d'euros à Antonio Conceição.

Après plusieurs mises en demeure restées sans suite, la FIFA durcit le ton face à la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT). Antonio Conceição, limogé en février 2022 pour mauvais résultats, avait contesté son licenciement. Il a finalement obtenu gain de cause auprès de la FIFA, qui a jugé la rupture de contrat abusive.

Une facture salée pour la FECAFOOT

La FIFA exige non seulement le paiement de cette indemnité, mais également le règlement des réparations y afférentes, estimées à près de 3 milliards de francs CFA. À Zurich, on insiste sur la nécessité pour les autorités camerounaises de se conformer aux décisions de l’organisation mondiale pour éviter des sanctions pouvant compromettre l’avenir sportif des Lions Indomptables.

En cas de non-paiement, une suspension de la participation à la CAN 2025 constituerait une véritable catastrophe pour le football camerounais. Ce scénario remettrait en cause la préparation de l'équipe nationale et ternirait l'image du Cameroun, pays de légendes comme Roger Milla et Samuel Eto’o.

Un défi pour l’establishment camerounais

Les autorités sportives, déjà sous pression, doivent désormais trouver une solution rapide pour éviter cette sanction. La situation met également en lumière les défis de gouvernance au sein de la FECAFOOT, souvent critiquée pour son manque de transparence.

La CAN Maroc 2025 est un rendez-vous crucial pour les Lions Indomptables, et cette menace de suspension met en péril les ambitions de l’équipe nationale. Les fans espèrent un dénouement rapide pour permettre aux joueurs de représenter dignement leur pays.