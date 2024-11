CAMEROUN :: Maurice Kamto en visite sur le lieu du double éboulement à Dschang :: CAMEROON

Après le double éboulement du 5 novembre 2024 à la falaise de Dschang dans la région de l'ouest Cameroun causant une dizaine de morts et de nombreux blessés, le président du MRC s'est rendu ce dimanche 15 novembre 2024 sur le site de cette catastrophe naturelle pour implorer les ancêtres...

Accompagné de son épouse et d'une forte délégation des militants du MRC (Mouvement pour la Renaissance du Cameroun) , de nombreux sympathisants et des admirateurs, Maurice Kamto a visité le site où se sont produits les glissements de terrain sur les flancs de la falaise de FOREKE à DSCHANG.

Rites traditionnels

Au cours de cette descente sur le terrain, le Professeur Maurice Kamto a procédé aux rites traditionnels des us et coutumes des peuples Bamilékés dans l'optique d'implorer le pardon des ancêtres de cette localité afin que l'on n'assiste plus à ce type d'événement tragique qui endeuille des familles.

À l'occasion, l'opposant camerounais a aspergé une bonne quantité de sel sur le site de l'accident avant de planter l'arbre de paix.

Rappelons qu'à la suite de ses deux éboulements, au cours d'une communication, Maurice Kamto avait adressé les condoléances aux familles dont les membres étaient décédés dans cet accident malheureux avant de fustiger la mauvaise gestion des catastrophes naturelles par le gouvernement camerounais.

À ce jour, 13 corps ont été extraits des décombres, et les opérations de recherche se poursuivent dans l’espoir de retrouver d’autres disparus.