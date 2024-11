CAMEROUN :: Bruno Bidjang allégé d'une charge dans l'affaire Martinez Zogo :: CAMEROON

Le procès de Bruno Bidjang, journaliste camerounais, a connu un rebondissement notable lors de l'audience du 11 novembre 2024. Le Tribunal militaire a en effet décidé d'alléger les charges qui pesaient sur lui dans l'affaire Martinez Zogo, un autre journaliste décédé dans des circonstances controversées.

Désormais, Bruno Bidjang ne répond plus que d'une seule charge dans ce dossier sensible qui a secoué les médias et l'opinion publique au Cameroun. Cette décision du Tribunal militaire intervient après plusieurs mois d'un processus judiciaire très suivi, marqué par des rebondissements et des zones d'ombre.

L'allègement des charges contre Bruno Bidjang semble indiquer que les éléments à sa charge n'étaient pas suffisamment solides pour justifier toutes les accusations initialement portées contre lui. Cette évolution pourrait permettre une issue plus sereine du procès et une meilleure compréhension des circonstances réelles du décès de Martinez Zogo.

Bien que l'affaire soit loin d'être close, cette décision du Tribunal militaire est perçue comme un soulagement pour Bruno Bidjang et son équipe de défense, qui ont toujours clamé son innocence. Reste maintenant à suivre la suite du procès et à espérer que la lumière sera faite sur ce drame qui a profondément marqué le paysage médiatique camerounais.