Acte de corruption à la Cour d'Appel de L'Ouest: Le médiateur universel s'inquiète

Le Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI) et Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR), interpelle dans une lettre parvenue ce jour à notre rédaction le Ministre de la justice, Laurent Esso au sujet de la situation préoccupante dans les tribunaux de Bafoussam transformés en champ de transactions pour toutes les affaires et de non droit généralisé

L'intégralité de sa lettre en dessous



SON EXCELLENCE MONSIEUR LAURENT ESSO, MINISTRE D’ETAT,MINISTRE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX

Demande de clarifications

- Sur la mise en cause du Président de la Cour d’appel de l’Ouest

- Sur la situation préoccupante dans les tribunaux de Bafoussam transformés

en champ de transactions pour toutes les affaires et de non droit généralisé

Monsieur le Ministre d’Etat,

J’ai l’honneur de vous renouveler mes encouragements ainsi que mon soutien fraternel.

Je me fais tout un devoir, légitime, pressant, citoyen et patriotique, d’éveiller votre urgente attention, sur les accusations portées contre votre haut collaborateur, Monsieur le Président de la Cour d’appel de l’ouest.

En effet c’est publiquement, ouvertement et solennellement, à très haute voix, qu’un justifiable aurait révélé, en pleine audience, ce mardi 12 novembre 2024, lui avoir remis une mallette de billets de banque dans le cadre d’une procédure.

Je m’empresse de signaler, que le cas n’est pas isolé, puisqu’on cite pêle-mêle des dérives de plusieurs magistrats du siège et du parquet, lesquels auraient perdu tout sens de l’éthique et auraient transformé leur posture professionnelle en comptoirs de marchands de tapis. C’est le lieu de porter à votre sage intelligence, le mot d’ordre qui circulerait entre les magistrats en poste à Bafoussam : « les bamilékés ont très peur de la prison, ils sont riches, ils peuvent payer, il faut leur tordre la main sur chaque dossier. Ils comprennent vite et payent vite. Et les tontines sont là pour trouver l’argent. On ne doit pas repartir de là sans assurer sa retraite ».

Il m’a semblé, connaissant votre attachement au respect de la déontologie, de réagir promptement à une information devenue virale sur les réseaux sociaux, avec toutes sortes d’interprétations au moment où l’opinion s’impatiente sur la tenue du conseil supérieur de la magistrature.

Dans l’attente des résultats de vos enquêtes que j’espère rapide, pour apaiser les justiciables, permettez-moi, Excellence Monsieur le Ministre d’Etat, de saisir l’occasion pour vous redire toute la hauteur de ma considération et de mon respect exceptionnel./.