CAMEROUN :: Lettre Médiateur Universel au président Commission nationale des droits de l’Homme et des Libertés :: CAMEROON

VOTRE PRISE DE POSITION CONTRE LES DERIVES DES RESEAUX SOCIAUX EN RAPPORT AVEC NOTRE RENCONTRE REPORTEE

Monsieur le Président,

J’ai pris connaissance avec une prompte satisfaction, de l’expression publique de vos inquiétudes, concernant les nouvelles dérives des réseaux sociaux, plus que jamais attentatoires aux bonnes mœurs, en plus de magnifier des formes de haines inacceptables récurrentes et inacceptables.

J’ai d’autant plus de raisons de me réjouir, que j’avais très clairement indiqué la veille à votre chef de cabinet, que l’objet de ma récente demande d’audience, était relative justement, au souci de suggérer l’engagement d’une large réflexion sur ce sujet. Je veux croire que le report intervenu très diplomatiquement le jour même où votre position a été rendue publique, n’est qu’un glissement opportun de calendrier.

Dans tous les cas, j’ai l’avantage de vous informer que j’ai également sollicité des audiences auprès de tous les démembrements institutionnels susceptibles de s’impliquer utilement dans cette réflexion, en l’occurrence l’ANTIC, l’ART, le Ministère de la Communication, le Ministère des Postes et télécommunications, ainsi que certains acteurs privé d’importance. Il s’agit à terme, de dégager des bases normatives pour un éventuel encadrement de l’utilisation des réseaux sociaux, tout en restant attachés au respect des valeurs des libertés et des droits de l’Homme.

Mais alors, la problématique à laquelle nous sommes dorénavant confrontés, interroge sur l’adéquation dans l’absolue, des libertés individuelles et de la liberté de communication, avec la protection de l’image, de la dignité individuelle, de la réputation et de l’amour propre du citoyen.

La sanction ultime de notre démarche, pourrait éventuellement se décliner en la saisine effective du législateur, pour assainir, discipliner et consacrer plus de maturité aux productions des réseaux sociaux, même si à priori, les risques existent d’aboutir à des dérives dans l’autre sens. Pour cela, nous n’excluons pas de mobiliser le premier ministre, pour initier un séminaire voire un forum national ponctuel pour la cause.

Hautes et fraternelles considérations./.

Shanda Tonme, Président du Mouvement populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR),Président de la Commission Indépendante contre la Corruption et la discrimination (COMICODI)