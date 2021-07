ALLEMAGNE :: Représentations diplomatiques du Cameroun: Le MRC dénonce les tracasseries infligées aux opposants :: GERMANY

L’attention du MRC (Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Ndlr) a été attirée par une vidéo virale sur les réseaux sociaux, enregistrée apparemment au sein de l’ambassade du Cameroun à Berlin en Allemagne, et mettant en scène une compatriote qui se plaint à gorge déployée de la non délivrance de son passeport par les services consulaires de l’ambassade depuis trois ans.

Cette compatriote qui s’estime victime d’ostracisme administratif à cause de son soutien prononcé pour le Président KAMTO et le MRC, affirme également avoir été victime d’une tentative de rançonnement par le personnel de l’ambassade qui lui aurait exigé de l’argent en contrepartie de la remise de son passeport.

Sans toutefois préjuger de la véracité ou non des faits, le MRC note pour le déplorer que plusieurs de ses militants, sympathisants, acteurs de l’opposition et autres membres de la Société Civile, font régulièrement l’objet des tracasseries similaires dans certaines représentations diplomatiques du Cameroun à l’étranger pour l’obtention de leurs documents officiels notamment les passeports, cartes nationales d’identité etc.

Pourtant la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme dont le Cameroun est partie dispose en son article 19 que : « Tout individu à droit a la liberté d’opinion, d’expression ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions…… ».



Dans le même sens, la Constitution du Cameroun en son préambule précise que : « Nul ne peut être inquiété en raison de ses origines de ses opinions ou croyances en matière religieuse philosophique ou politique sous réserves du respect de l’ordre public et des bonnes mœurs ».

Les faits ainsi dénoncés étant d’une gravité extrême et en tout cas intolérables dans un Etat démocratique, le MRC :

- Dénonce toutes formes d’ostracisme administratif au dépends de ses militants, sympathisants, acteurs de l’opposition, membres de la Société Civile et de toute personne en général.

- Condamne avec fermeté les actes dénoncés par notre compatriote dans la vidéo enregistrée au sein de l’ambassade du Cameroun à Berlin.

- Invite les autorités en charge des services consulaires dans les représentations diplomatiques du Cameroun à l’étranger, à accorder un traitement équitable à tous les camerounais sans discrimination aucune.

-Invite le Délégué Général à la Sureté Nationale, le Ministre des Relations Extérieures à veiller à la remise effective des documents officiels de nos compatriotes de la diaspora dans les délais raisonnables.



Fait à Yaoundé le 08 Juillet 2021



Le Secrétaire National Délégué chargé des Droits de l’Homme et de la Gouvernance.

Maître Sikati Desire (Avocat)