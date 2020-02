ÉTATS-UNIS :: 40ème anniversaire: Le groupe KASSAV annoncé le 28 mai prochain à Washington DC :: UNITED STATES

Voilà déjà 40 ans que la famille Kassav nous fait Zouker. Qui n'a pas zouké parmi nous ? Après les Pays-Bas, le Mozambique, la Nouvelle-Calédonie, la Côte d’Ivoire, le Japon, la Guyane, la Guadeloupe, l’Île Maurice, Tahiti, le Portugal, la Belgique… mais aussi la France métropolitaine. Ce sera le 28 mai 2020 à Washington DC

Le groupe d'une quinzaine de personnes originaires des Antilles, considéré comme l'inventeur du "zouk", sera sur scène le 28 mai prochain à Washington DC.

La famille Kassav, créateur et porte-étendard du Zouk, jouera à cette occasion les tubes qui ont jalonné leur riche carrière comme Sye Bwa, Vini Pou ou le festif Zouk la sé sèl médikaman nou ni.

Groupe mythique, Kassav a été dans les années 80 et 90 le groupe français le plus connu au monde. On attribue au groupe antillais la création du style zouk, une musique qui mélange des styles musicaux comme le kompas, la salsa, le reggae mais aussi le rock.

Une musique riche pour un groupe qui regorge de fortes individualités : Jacob Desvarieux, Jocelyne Béroard, Jean-Philippe Marthély, Jean-Claude Naimro, Georges Décimus sans oublier Patrick Saint Eloi décédé en 2010.

Outre sa discographie conséquente (plus d'une quinzaine d'albums studio), la force de Kassav réside beaucoup dans ses prestations live. Un concert de Kassav, c'est comme une grande fête, un bal où on irait danser entre amis.

Rendez-vous est donc donné pour le 28 mai à Washingto, DC à The Howard Theatre situé au 620 T Street, NW Washington, DC 20001.

Sûr que ce 28 mai 2020, dans l’ambiance caliente du Zouk, les fans n’auront pas du tout envie que la fête s’arrête.

Les tickets sont disponibles sur ce lien