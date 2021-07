CAMEROUN :: LE PAYS DE LA LOI DU PLUS FORT :: CAMEROON

Je l'ai souvent affirmé, démontré...

On attendait de Paul BIYA qu'il nous conduise à la démocratie et à la prospérité promises, il nous a bâti le modèle accompli de L'État Sauvage.

Cet État djoudjou, méchant, revanchard, rancunier, barbare assume désormais de manière décomplexée ses injustices, son imbécilisation du Peuple, ses outrances, sa grossièreté.

La récente actualité est celle d'une justice à tête chercheuse, qui nous indique outrageusement qu'elle n'existe dans ce pays que pour protéger les Puissants et châtier ces bouts de bois de Dieu qui osent troubler la paix de cimetière qui règne au Cameroun, la paix de ceux qui sont à table pendant que le petit peuple meurt de faim.

Cette justice, aux ordres des puissants, des forts, écrase et humilie les faibles, les prive de toute dignité, leur arrache leur humanité, viole leur intimité, affiche leur nudité...

Elle refuse de protéger la frêle petite MALICKA, elle ferme les yeux sur l'humiliation publique de ces jeunes femmes à qui on inflige sans recours le châtiment suprême du "déshabillage" public forcé (DPF), érigé en sanction légale pour les no-name du Cameroun. Elle persécute et raquette sans recours ces pauvres gens, exclus des restes de tables, des puissants qui ont trouvé refuge dans les plaisirs de la chair.

En revanche, inapte à protéger les culs des petites gens, elle sanctionne sévèrement les sieurs Bonda Ytembe Clément, Wameni André Boris et Kameni Wouwe Flavy, qui écopent alors de 12 mois d’emprisonnement ferme chacun, et 500.000 FCFA d’amende pour avoir insulté le cul de la mère de Paul BIYA, qui n'est plus de ce monde et donc que personne ne verra jamais sur les réseaux sociaux.