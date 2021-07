CAMEROUN :: Les téléspectateurs choqués par le décolleté de la présentatrice française du JT de Vision 4 :: CAMEROON

Les téléspectateurs de la chaîne de télévision à capitaux privés camerounaise Vision 4, et appartenant au Groupe L'Anecdote de l'homme d'affaires milliardaire Jean Pierre Amougou Belinga, ont été choqués ce lundi 05 juillet 2021, au journal télévisé (JT) de 20 heures.

Au lieu de la présentatrice habituelle de ce grand rendez-vous, c'est plutôt une journaliste française à la beauté osée et plus que provocante qui, est apparue sur l'écran, avec le conducteur du JT. Elle, c'est la journaliste française Elisabeth Bouteiller. C'est la présentatrice vedette du JT de 20 heures, sur Télésud la chaîne de télévision parisienne rachetée l'an dernier par l'homme d'affaires camerounais Jean Pierre Amougou Belinga. Notre consœur, avons-nous appris, est en séjour au Cameroun. Qu'elle a présenté le JT de 20 heures de Vision 4, la télévision qui émet depuis le quartier Nsam dans le 3 ème Arrondissement de Yaoundé la capitale politique du Cameroun, n'est pas le problème. La polémique vient de la tenue vestimentaire de la journaliste française : un décolleté outrancièrement ouvert comme on le comprendrait pour la présentatrice d'une soirée chic et glamour. Les téléspectateurs se sont dit choqués par cette tenue très provocatrice et impudique de la journaliste française, pour un aussi grand et symbolique rendez-vous entre le public et la télévision : le JT de 20 heures.

Dans les écoles de journalisme, il est enseigné que le JT de 20 heures est le rendez-vous le plus solennel et le plus important d'une télévision. C'est le prime time. Le JT de 20 heures est à lui seul une institution. C'est un moment où rien ne doit être laissé au hasard. La tenue vestimentaire et la gestuelle du présentateur sont de mise, et impactent sur les téléspectateurs. Une tenue correcte, pudique et décente, s'impose.

Si les téléspectateurs de Vison 4 ont apprécié sur le fond l'idée novatrice hier soir d'une présentatrice française à la beauté singulière et artistique, ils n'ont par contre pas, apprécié le décolleté trop osé et inapproprié de la journaliste de Telesud, Elisabeth Bouteiller. Pour de nombreux Camerounais, il s'agit d'une désinvolture qui dénote un manque de respect pour le peuple camerounais. " Elle ne peut pas présenter le journal en France avec une telle tenue ouverte qui ne sied pas au journal de 20 heures", a hurlé une journaliste d'une radio privée de Yaoundé.