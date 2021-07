CAMEROUN :: Révision du code électoral : l’opposition amorce la dernière ligne droite :: CAMEROON

Après avoir reçu la copie du secrétariat technique, les leaders de l’opposition valident les amendements des partis politiques dès ce lundi, 5 juillet 2021.

La plateforme de l’opposition va bientôt rendre sa copie. Mise sur pied depuis le mois d’avril, à l’initiative de sept partis politiques dans le but d’apporter des propositions consensuelles, pour une révision du Code électoral, les leaders des partis de l’opposition valident dès ce lundi les amendements compilés par le secrétariat technique et issus des propositions de plus de 100 formations politiques, personnalités et mouvement de la société civile.

« Le secrétariat technique que je coordonne avait pour mission de recevoir toutes les propositions venues des autres partis politiques (7 partis au départ), les compiler et les traiter et en faire un rapport général. Dans le rapport général, on a résumé l’essentiel des propositions qui ressortent de tous ceux qui ont apporté une contribution. Nous avons reçu une centaine de propositions venant des autres partis, de la diaspora, des personnalités et des mouvements de la société civile. Au niveau du secrétariat technique nous avons produit deux documents : le rapport général et après ce rapport, nous avons tiré des amendements consensuels.

Depuis vendredi dernier, le secrétariat technique a rendu sa copie. Dès ce lundi, les leaders commencent le travail de validation de ces amendements. Quand le travail sera bouclé, les leaders vont convoquer l’opinion publique pour rendre publics les deux documents et les amendements consensuels. Ensuite la plateforme va inclure le gouvernement dans le processus », explique l’honorable Koupit Adamou, secrétaire technique de la plateforme de l’opposition.

Depuis le mois d’avril, sept leaders de l’opposition se sont réunis pour mettre sur pied une plateforme devant rassembler toutes les propositions en vue d’une modification du Code électoral. Parmi les leaders de l’opposition, l’on a noté la présence de Maurice Kamto du MRC, Cabral Libii du PCRN, Prince Ekosso de l’UNDP, Pierre Kwemo, de l’UMS, Tomaino Ndam Njoya de l’UDC, Joshua Osih du SDF, Hilaire Dzipan du Mp. Selon ces leaders, «il existe de nombreux désaccords sur plusieurs dispositions du Code électoral en vigueur, ainsi que des dispositions obsolètes, des contradictions et des vides juridiques, ce qui fait obstacle à la plénitude de l’exercice d’un droit fondamental, le droit de vote, puis, l’éventualité d’une alternance pacifique et démocratique ».

Ces leaders ont été rejoints par d’autres partis politiques, organisations de la société civile et personnalités désireuses de participer à cette dynamique.