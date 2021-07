Marketing sportif en période Covid-19:La Liga joue les prolongations au Cameroun avec «Extra Time» :: CAMEROON

Elle a organisé un dîner-talk pour réfléchir sur l’avenir du football post- Covid.

Amateurs de football, responsables marketing de plusieurs structures, responsables de clubs de football et même experts en marketing sportif se sont retrouvés le vendredi 25 juin à l’hôtel la falaise de Douala à l’invitation de La liga pour réfléchir sur les piste de développement du football local.

Ces derniers ont pu à partir de leurs expériences respectives raconter comment ils ont fait pour rester proches de leurs clients mais aussi comment sponsoriser le football en période post-Covid-19.

pour mieux appréhender ces questions l’assistance a eu droit aux expériences de jessica Nang , sénior sales chez Setoe ; Vanessa Ijeoma, chargée de communication chez Zenithe Assurance et Nelson Metugue , ceo de Matanga. Des échanges riches avec ces derniers ont permis de découvrir comment leurs entreprises respectives ont surmonté la crise Covid.

L’expert en marketing sportif Nasser Njoya et le Dr Faustin Ndomkeu , président de News Stars de Douala ont quant à eux poser les jalons d’une réflexion profonde sur les clés d’un meilleur sponsoring du football en cette période post Covid-19.

« l’objectif de cet Extra time by La Liga était de créer un espace où les gens pourraient échanger et discuter pour apporter les solutions aux football camerounais. Je suis satisfait du déroulé de cette soirée et de la qualité des échanges » se réjouit Trésor Penku,Délégué de la Liga en Afrique centrale.

Il rassure aussi que Des événements pareils, il y’en aura d’autres pour rehausser l’image du football camerounais et le faire gagner en notoriété .