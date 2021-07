CAMEROUN :: Passeports : Se faire enrôler en 30 minutes :: CAMEROON

Depuis hier, 1er juillet 2021, le nouveau service d’établissement de ce document de voyage est effectif dans l’ensemble des commissariats à l’émi-Immigration du pays.

Ce jeudi, 1er juillet 2021, il est 9h52 au nouveau centre de production des passeports sis au quartier Etoudi à Yaoundé. P. Belibi est arrivé dans les locaux à 9h30 pour honorer à son rendez- vous d’enrôlement. Il raconte : « J’ai fait mon pré enrôlement en ligne. J’ai choisi cette date et cette tranche horaire pour l’enrôlement physique. J’ai ensuite payé 110.000Fcfa par un service mobile money au numéro indiqué, représentant les frais relatifs à l’établissement du passeport. Une fois mon pré enrôlement effectué, un code a été généré par l’ordinateur et je l’ai présenté ce matin pour l’enrôlement physique.

À mon arrivée ce matin, ils ont vérifié mes documents, prélevé mes empreintes et j’ai signé deux fois sur la fiche d’enrôlement. Ils m’ont ensuite donné rendez-vous lundi pour le retrait de mon passeport, précisant que j’allais recevoir un message me signalant le jour de retrait dudit passeport. Ça m’a pris à peine 25 minutes pour faire toute cette procédure. Tout s’est bien passé et je félicite cette énorme avancée de la police camerounaise ». Selon une source bien introduite de la Délégation générale à la sureté nationale (DGSN) : « un usager ne pourra pas prendre rendez-vous plus de deux fois. Voilà pourquoi nous avons fait en sorte que ce soit lui-même qui choisisse la date, l’heure et le lieu de l’enrôlement. Mercredi soir, nous avions déjà enregistré plus de 1000 pré enrôlements en ligne. Par conséquent, le respect du rendez-vous est de rigueur pour éviter l’affluence dans le centre de production ».

Accueil et sécurité des usagers

Tout comme P. Belibi, Ruth Ayuck a fait le déplacement ce jeudi pour se faire enrôler physiquement. Partie de Bafoussam mercredi soir, elle a fait son pré enrôlement ce même jour avant son voyage car elle avait choisi Yaoundé comme centre. Elle affirme : « J’ai choisi Yaoundé comme centre d’enrôlement parce que je pensais que ça allait faciliter ma procédure. J’avoue que ce matin, j’ai eu peur que mon dossier ne soit rejeté car je m’étais faite enregistrée à Bafoussam. Heureusement, tout s’est bien passé. J’ai été reçue dès mon arrivée ».

Selon notre source, les usagers des régions n’ont pas besoin de faire le déplacement vers Yaoundé pour se faire enrôler. Elle explique : « Bien que les constructions des centres de production des passeports des neuf autres régions ne soient pas encore achevées, lors du pré enrôlement, les usagers de ces zones pourront choisir un centre proche d’eux pour l’enrôlement physique car des services mobiles sont installés provisoirement dans les commissariats à l’émi-immigration de ces régions. Une fois cette étape effectuée, leurs passeports seront disponibles en 48h.

Nous allons envoyer ces derniers par Camair-co. En fonction des vols, ils recevront leurs passeports au courant de la semaine de l’enrôlement ». Si la rapidité de la procédure d’enrôlement a surpris les usagers, ils ont également été subjugués par la beauté et la propreté les locaux qui abritent le centre de production des passeports. « Pour tout vous dire, le bâtiment est à la hauteur de la qualité des services. Les locaux sont propres et l’accueil qui nous est réservé est plus que chaleureux. Les 30 minutes que j’ai passées dans ces locaux ont été agréables. Ça change le cafouillage que l’ancienne procédure nous imposait », souligne Ibrahim Njoya, usager. « L’accueil était chaleureux. La dame qui s’est occupée de mon enrôlement était très courtoise, et a répondu à toutes mes inquiétudes », ajoute Ruth Ayuck. Situé au nouveau centre administratif d’Etoudi, le centre de production des passeports comporte huit postes d’enrôlements, 64 sièges en salle d’attente et deux écrans qui indiquent l’ordre de passage de chaque usager.

« Nous avons tenu à mettre les petits plats dans les grands. Un service de nettoyage assure la propreté des lieux toutes les dix minutes. À l’accueil, nous avons des éléments de la police qui s’assurent que tous les documents des usagers sont complets, et conduisent ces derniers soit vers un poste d’enrôlement, soit vers la salle d’attente », précise notre source à la DGSN.