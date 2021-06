Le médiateur universel interpelle les missions diplomatiques accréditées au Cameroun :: CAMEROON

Des missions diplomatiques et des représentations des organismes internationaux accrédités au Cameroun, ainsi qu’aux organisations privées étrangères de tous les statuts intéressés par l’évolution du Cameroun, interpellés par le MPDR, Mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation. L'intégralité de la lettre

Leurs Excellences,

Mesdames et Messieurs,

Depuis une quinzaine d’années, le Cameroun est confronté dans sa région de l’Extrême nord, à une incursion terroriste de forte amplitude qui a occasionné des destructions indéchiffrables et des déplacements considérables des populations. Cette situation a entraîné en réponse, la mobilisation conséquente de notre armée qui au jour d’aujourd’hui, est parvenu à stabiliser la situation, avec le concours relatif des apports bilatéraux et multilatéraux, dont nous sommes reconnaissants.

En effet d’une simple proclamation de dérives terroristes et de fous, nous étions passés à des annonces fantaisistes selon lesquelles, ces hordes de déséquilibrés et de faussaires prétendument islamistes, allaient marcher sur la capitale Yaoundé. Directement ou indirectement, vous avez tous été témoins, témoins surtout de la manière propre, professionnelle et presque parfaite, de la stratégie mise en œuvre par l’ensemble de nos forces de défense et de sécurité, pour venir à bout.

Tout cela est loin derrière nous dorénavant, les premières velléités des terroristes ont pris fin, même si de temps à autre, des attaques sporadiques de bandits s’appuyant sur des délinquants notoires sont enregistrés sous la forme des prises d’otages suivies de demandes de rançons.

Leurs Excellences,

Mesdames et Messieurs

Depuis quatre ans, le Cameroun fait face à une sévère dégradation de la sécurité des personnes et des biens dans ses deux régions anglophones, le Nord-ouest et le Sud-ouest. Cette situation est née des revendications sécessionnistes développées d’abord par une cohorte diffuse d’une intelligentsia exilée, des politiciens retraités et des aspirants politiciens, la plupart sans aucune assise nationale, tous désireux d’accéder à la magistrature suprême du pays, en usant du chantage, de la traîtrise et de la violence, et ensuite par des bandes armées plus ou moins instrumentées, financées et coordonnées par les premiers.

A ce jour, soucieux de maintenir la cohésion nationale, et de préserver l’unité nationale et l’intégrité territoriale à tout prix, le Président de la République a décidé d’examiner de bonne foi l’essentiel des revendications et demandes des supposés insurgés, pour autant qu’ils sont de bonne foi et d’y apporter dans toute les mesure du possible, des réponses appropriées. C’est notamment ainsi, que des réformes importantes de plusieurs ordres ont été initiées, résultant en création de certains organismes spécifiques, des recrutements spéciaux, des aménagements des formations, des redéploiements des ressources humaines au sein de l’administration publique, la création d’un statut spécial pour les deux régions anglophones, et enfin la densification quantitative et qualitative de la présence des nationaux originaires de ces régions dans les hautes sphères de l’Etat. Il faut signaler, vous étiez pour la plupart invités, qu’un grand dialogue national a été organisé en Septembre-Octobre 2020, à la satisfaction de l’ensemble de la classe politique et de la société civile.

Par ailleurs, et malgré la continuité de la violence et la persistance des destructions, en l’occurrence les incendies des écoles, des formations sanitaires, des résidences privées et des véhicules utilitaires, des assassinats et des décapitations des innocents, des enlèvements et des destructions des ouvrages d’art et des ponts, le gouvernement de la République a jusqu’ici réagi en se limitant au principe de la sauvegarde de la sécurité et de la paix, confinant en réalité ses forces de défense et de sécurité, à une mission stricte de protection et de sécurité publique, sans recourir à des logistiques lourdes de guerre.

Le MPDR, Mouvement populaire pour le dialogue et de la réconciliation, a loué et continue de louer cette démarche et cette sagesse du Gouvernement Camerounais, lequel jusqu’à preuve du contraire, a évité de se laisser entraîner dans une spirale de radicalisation des attaques et des réponses menant inéluctablement à une guerre civile. Le constat sur la non utilisation des armes lourdes et des armes de destruction massive, peut être aisément réalisé par vos différents services.

Leurs Excellences,

Mesdames et Messieurs,

Le MPDR, Mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation, porté par des nationalistes authentiques et de patriotes convaincus et engagés, se fait un devoir pressant de vous informer qu’en ce mois de juin 2021, la physionomie globale de la situation de crise attentant à la sécurité nationale, à l’unité nationale, à l’intégrité territoriale de la République et à la crédibilité de la nation entière, a complètement basculé. Cette évolution nouvelle et brutale se manifeste par :

L’extrême cruauté des bandes armées, très souvent droguées

La nature des armes utilisées. Des armes lourdes et de destruction massive, des mines antichars, des RPG lance-roquettes, des lance-grenades, des mitrailleuses sophistiquées.

La connexion avec des réseaux internationaux de trafiquants d’armes bien connus de vos services spéciaux, dont certains ont récemment été mis à découvert aux Etats-Unis.

L’assassinat automatique, sans demande de rançons, des commis de l’Etat, des dignitaires religieux et traditionnels, des enseignants et des professeurs d’université.

L’attaque en formation massive des postes de police et de gendarmerie

Tous ces développements ont été et continuent d’être soigneusement médiatisés par leurs auteurs terroristes, lesquels s’appuient sur des relais agissant parfois ouvertement à partir des chaînes de télévision at autres moyens de communication ayant pignon sur rue, et ne souffrant d’aucune censure officielle, et surtout avec l’aval de leurs promoteurs.

Le MPDR, Mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation, se fait un devoir d’éveiller votre attention sur la lassitude de la population camerounaise, sa colère, son impatience et l’amenuisement de sa capacité de tolérance devant une telle dégradation de la situation, dont personne de sensée, d’honnête et de loyale, ne saurait attribuer la responsabilité au Gouvernement de la République.

Le MPDR, Mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation, s’étonne de la complaisance avec laquelle, la cause de ces bandes armées criminelles qui sont loin, très loin d’œuvrer pour le bonheur des populations des deux régions, est traitée et qualifiée par quelques-uns d’entre vous. En effet leurs actes et leurs discours, proclamations et déclarations sont toutes belliqueuses, génocidaires, incendiaires et porteurs de haines brutales, et violent toutes les conventions et prescriptions du droit international. Ils cultivent des fractures ainsi que la négation de toute volonté de dialogue, de négociation, de réconciliation et de paix à brève, à moyen ou à long terme.

Le MPDR, Mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation, vous invite à prendre conscience de ce que, aucun gouvernement responsable soucieux de la sécurité de ses populations et de la sécurité de leurs biens, de son unité nationale, de l’intégrité de son territoire et de sa crédibilité internationale, ne saurait continuer plus longtemps, de caresser dans le sens du poils des hordes de criminels, et par ailleurs de s’abstenir d’user contre elles, les plus dures et les plus déterminantes des stratégies d’éradication. Vos propres gouvernements ont pour certains, connu des situations similaires et y ont fait face sans complaisance. Il ne faudrait donc pas être surpris, en dépit des campagnes mensongères inévitables, que le Gouvernement camerounais, sous la pression justifiée de son peuple, engage des moyens conséquents à partir de maintenant.

Le MPDR, Mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation, vous prend donc à témoin, quant à la légitimité de l’éventuelle nouvelle réponse, forte, du Gouvernement très largement souhaitée par la population. Il s’agit d’une adaptation à l’intensité, à la densité et à la cruauté des actions des terroristes lesquels se revendiquent d’un Etat fantôme né des rêves sans aucun fondement ni justification réaliste. Aux actes de guerre, seront opposés des moyens appropriés et proportionnels de la guerre, avec l’ensemble des conséquences et implications dont les terroristes porteront l’entière responsabilité. C’est aussi l’aboutissement d’une lecture trop souvent sectaire et injuste, que vous avez pris l’habitude de faire de la situation, de même que des causes et des solutions.

Le MPDR, Mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation, qui demeure un rassemblement de citoyennes et de citoyens attachés au dialogue et à la réconciliation, reste ferme sur ses convictions, ses positions de principe ainsi que sur son engagement à contribuer à toutes les médiations, à toutes les négociations, à toutes les explorations de sortie de crise et à tous les débats y relatifs. Dans cette logique, la forme de l’Etat, incluant une mise en exergue de l’alternative fédérale, pourrait figurer en bonne place dans un ordre du jour consensuel, transparent et ouvert. Rien n’est à exclure d’un ordre du jour, tant que nous aurons en face ou autour de la table, des interlocuteurs honnêtes, ayant les mains propres, lucides et pragmatiques.

Le MPDR, Mouvement populaire pour le dialogue et la Réconciliation vous recommande en conséquence, de demander aux soutiens, aux activistes et aux sympathisants des groupuscules qui se réclament d’un Etat éphémère, de déposer les armes sans délai ni autre forme de revendication, afin de donner une chance à la paix. Ils doivent cesser d’infliger des destructions et des souffrances inacceptables aux populations, sous peine de subir un écrasement dans les pires règles et doctrines de la contre-insurrection.

Le MPDR récuse l’idée selon laquelle, il n’y a pas, il ne saurait exister, et il n’existera pas de solution militaire. En effet dans le monde actuel, aucune rébellion armée ne peut et ne pourra venir à bout d’un Etat moderne. La République du Cameroun reste et restera, triomphe et triomphera. La République représente l’ensemble du Cameroun, avec un Etat, une population et une administration publique, le tout considéré globalement. Aucun groupe ni clan ni secte de quelle que nature que ce soit, ne saurait contrarier brutalement ou anarchiquement le destin de la République, sa survie, son identité et son progrès. Ce qui est vrai ailleurs et partout dans le monde aujourd’hui, l’est également ici.

Le MPDR, Mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation, interpelle convivialement celles des organisations internationales, surtout privées, qui s’inscrivent au tableau des vocations humanitaires, à propos des critères impurs et trop souvent biaisés, qu’elles affectionnent. En effet lesdits critères consistent à privilégier la cause malicieuse des groupuscules criminelles et droguées, en oubliant le lourd préjudice subit par une nation entière, par une population majoritaire qui aspire à la paix et au progrès dans la concorde.

Le MPDR, Mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation, invite très courtoisement les missions diplomatiques et les représentations des organismes internationaux accrédités au Cameroun, ainsi que les organisations privées étrangères qui suivent l’évolution de notre pays, à se ranger dans le couloir de la vérité, la vérité selon laquelle, même au pire des hypothèses, à supposer que la responsabilité de la situation de crise dans les deux régions, pouvait incomber au Gouvernement dans un premier temps, elle ne lui incombe plus maintenant au regard des nombreuses réformes intervenues, au regard de la démarche apaisante sur tous les plans, au regard de la volonté et de la disponibilité du Chef de l’Etat à tout mettre en œuvre pour le dialogue et la réconciliation nationale.

Le MPDR, mouvement populaire pour la paix et la réconciliation, vous invite, très respectueusement, à dissocier clairement la problématique de la transition au sommet des institutions, problématique certes cruciale, pressante, stressante et haletante, avec la question de l’unité nationale, de l’intégrité territoriale et de la forme de l’Etat qui est certes inévitable et incontournable dans la compréhension de la crise des deux régions anglophones, mais qui n’est pas la source première. Certains politiciens et apprentis politiciens, tentent simplement de s’en servir, à des fins personnelles de conquête du pouvoir, de règlement des comptes, et de sécrétion de haine et de jalousie.

Leurs Excellences

Mesdames et Messieurs,

Le MPDR, Mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation, très honnêtement, très humblement mais solennellement, se fait un devoir de réitérer à vos intelligences, et cela afin que personne ne se trompe et que votre mission bénéficie des meilleures bases de travail, que le Cameroun est un pays complexe comme peu d’autres sur le continent, que cette complexité impose aux acteurs internes et externes une démarche faite de prudence et de sens éprouvé de responsabilité, et enfin que cette complexité implique patience, solidarité, réalisme et discernement en ce qui concerne la réflexion sur la transition au sommet de l’Etat.

Le MPDR, Mouvement populaire pour le dialogue et de la réconciliation, en vous renouvelant sa confiance, et en comptant sur vous pour transmettre fidèlement ces renseignements et enseignements à vos hiérarchies respectives, même au-delà de vos missions courantes, vous prie d’accepter, l’expression sincère de sa très haute considération./.

SHANDA TONME