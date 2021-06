CAMEROUN :: SAT PHARMA SARL: L'ENTREPRISE LEADER DANS LE PAYSAGE PARAMEDICAL DEPUIS DEUX DECENNIES :: CAMEROON

À l'issue des obsèques du père fondateur de SAT PHARMA SARL, qui ce sont déroulés le 23 Avril 2021 à l'Ouest cameroun, son dynamique fils Sato seudjeu désiré n'a pas cessé de ménager des efforts afin de poursuivre d'une main de fer le règne de la structure fruit de l'héritage famial. Les performances de l'entreprise SAT PHARMA SARL, leader dans la distribution des produits paramedicaux ne sont plus à démontrer.

Ceci grâce à l'efficacité, la pertinence et l'expérience de son promoteur Sato seudjeu désiré dont l'ingéniosité pour les affaires ne fait plus l'ombre d'aucun doute. Créer il y'a plus de deux décennies, l'entreprise citoyenne SAT PHARMA SARL œuvre également pour le bien être de la population.

C'est à la lumière de son vaste expérience et son ancienneté dans son domaine de prédilection qu'elle est devenue non seulement le numéro 1 dans le paysage paramédical, mais aussi prestataire de plusieurs corps de l'État à l'instar du ministère de la santé publique, le ministère de la défense, l'ambassade de france au Cameroun et de plusieurs organisations à l'instar de la munusca, du haut commissariat des nations-unies pour les réfugiés (HCR) et l'organisation mondiale de la santé (OMS).

En cette période marquée par la résurgence de la pandémie du covid-19, la compagnie sat pharma sarl a implémenté plusieurs mesures afin de satisfaire ses différents partenaires " Avec la covid-19, nous avons mis l'accent sur la rapidité, la fiabilité la communication et surtout du marketing de proximité dans l'optique de respecter scrupuleusement les délais relatifs aux différentes commandes" souligne Seudjeu sato désiré promoteur de SAT PHARMA SARL. SAT PHARMA SARL possède à son actif existentiel, des distinctions honorifiques qui témoignent à suffire ses multiples palmarès dans le paysage des affaires.

Le 31 janvier 2020, les promoteurs de l'excellence entrepreneuriale Africaine avaient décerné au père fondateur seudjeu sato elie, le grand prix d'or des étoiles Africaines de l'émergence et le sacre du meilleur leadership de la décennie.

Des reconnaissances qui ont témoigné à juste titre un travail intergénérationnel bien accompli et jalonné d'expérience.

La place de choix que SAT PHARMA SARL occupe dans le paysage des affaires Camerounais est due à plusieurs facteurs " SAT PHARMA SARL est une structure très sollicitée de part et d'autres en raison de son expérience et aussi en raison du fait que nous avons instauré un marketing de proximité pour assurer la forte demande sur l'étendue du territoire national,raison pour laquelle nous sommes installés au nord, à l'adamaoua, au nord-ouest, dans le centre et le littoral bien plus, notre structure regorge les ingénieurs qualifiés et rompus à la tâche pour assurer le service après vente. En outre, nous avons noué des partenariats d'affaires avec l'Asie.

Voilà en bref les éléments importants qui font de SAT PHARMA SARL une entreprise très prisée" précise t-il. Il convient de saluer le parcours de cette entreprise qui à force de travail, excellence, prestance et détermination a pu se hisser au sommet des plus grosses firmes de la sous-région Afrique centrale. Avec plus de 20 années d'existence, SAT PHARMA SARL poursuit son périple en quête de nouvelles horizons professionnelles.

Elle reste une source d'inspiration pour des jeunes structures camerounaises.