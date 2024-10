CAMEROUN :: Alerte sanitaire à Douala : des jambons contaminés à la Listeria retirés des rayons :: CAMEROON

Le délégué régional du ministère de l'Élevage pour le Littoral a lancé une alerte concernant la vente de jambons contaminés à la Listeria Monocytogenes dans les supermarchés Casino de Douala et ses environs. Cette bactérie potentiellement mortelle a été détectée dans des produits commercialisés depuis près de deux mois.

Le produit incriminé est le jambon Serrano STG 10, une marque spécifique qui a fait l'objet d'un rappel immédiat. Les autorités sanitaires ont ordonné le retrait de tous les stocks contaminés des rayons des magasins concernés.

La Listeria Monocytogenes est une bactérie particulièrement dangereuse, surtout pour les personnes vulnérables comme les femmes enceintes, les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli. Les symptômes de la listériose peuvent inclure de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et des troubles gastro-intestinaux.

Face à cette situation préoccupante, le ministre de l'Élevage a appelé les consommateurs à la plus grande vigilance. Il est recommandé aux personnes ayant acheté ce produit de ne pas le consommer et de le rapporter au point de vente pour un remboursement.

Cette contamination soulève des questions sur les processus de contrôle de qualité dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire au Cameroun. Les autorités sanitaires ont annoncé qu'une enquête serait menée pour déterminer l'origine de la contamination et prévenir de futurs incidents.

Les experts en sécurité alimentaire rappellent l'importance des bonnes pratiques d'hygiène dans la manipulation et la conservation des produits carnés. Ils conseillent également aux consommateurs de bien cuire les aliments à risque et d'éviter la consommation de produits crus pour les personnes les plus vulnérables.

Cette alerte sanitaire met en lumière la nécessité d'une vigilance accrue et d'une réactivité rapide des autorités pour protéger la santé publique. Elle souligne également l'importance de systèmes de traçabilité efficaces dans l'industrie agroalimentaire.