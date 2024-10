FRANCE :: Le Conseil des Camerounais de la Diaspora félicite Willy de Paris pour ses 25 ans de carrière

Le CCD et la Diaspora Camerounaise Combattante ont vécu avec extase un événement culturel d'une ampleur rarement égalée, à savoir; la célébration haute en couleur du 25 ème anniversaire de carrière de l'Artiste engagé Musicien, Chorégraphe, Parolier et Humoriste WILLY DE PARIS qui, de par sa brillantissime prestation devant une foule immense, émerveillée et électrisée, est désormais entré dans la cour des grands.

L'union et la coopération entre les grands talents faisant la force, il lui aurait simplement suffi de flairer qu'il pouvait en cette cruciale occasion faire confiance à quelques personnes pour l'accompagner, entre autres :

Son fils spirituel Dynastie le Tigre qui a donné de tout son grand talent pour la circonstance.

Puis ensuite celui que l'on ne présente plus, le très célèbre journaliste international, président des Fourmis Magnans et voix attitrée de la Diaspora Combattante Camerounaise J. Remy Ngono, qui auparavant avait pris sur lui la mobilisation d'avant-événement afin d'assurer le remplissage de la salle et qui en plus, pendant la cérémonie, s'est chargé de solenniser l'apparition et l'entrée en scène du NOUVEAU CHEVALIER BLANC de la musique camerounaise.

Et ceci curieusement à un moment où le peuple camerounais est sans aucune nouvelle de son principal chevalier...

Une fois encore merci au nouveau Chevalier blanc et père spirituel de la BAS ( Brigade Anti-Sardinards) Willy de Paris.

Merci à son fils Dynastie le Tigre et bien évidemment à leur aîné le très célèbre journaliste J. Remy Ngono. Sans oublier les Amazones qui ont été au four et au moulin.

Et bien évidemment un merci spécial au demi-millier de personnes qui ont honoré de leur présence cet événement mémorable.

Que la fête fut belle !

Fait à Paris, le 15 octobre 2024

Pour le CCD et la Diaspora Combattante Camerounaise

Le Général-Président WANTO