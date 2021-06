Cinéma : Déjà quatre films camerounais sur Netflix :: CAMEROON

Après « The fisherman’s diary » et « Therapy » réalisés respectivement par Kang Quitus et Anurin Nwunembom et Derick Musing, le Cameroun vient de voir deux de ses films être retenus par Netflix. « Broken », le premier film est un long métrage dans lequel s’entremêlent drame, comédie et thriller.

L’histoire contée est celle d’une jeune fille qui se retrouve dans une situation compliquée et est obligée de conclure un accord avec un homme aussi arrogant que charmeur. Apprécié par de nombreux cinéphiles, ce film est produit par Syndy Emade. C’est la même Syndy Emade qui a produit « A man for the weekend », le second film retenu par Netflix ce mois de juin.

Interrogé sur les avantages qu’il y a à avoir son film sur Neftlix, Anurin Nwunembom révèle que « la première chose que ça rapporte c’est la notoriété ». Ainsi, toutes les personnes qui ont participé au tournage de ce film seront prises au sérieux. Ceci qu’il s’agisse de l’acteur, du réalisateur et même du producteur.

De plus, le fait d’avoir un film sur Netflix peut booster l’économie du pays. Il faut pour cela que les Camerounais aillent streamer le film. Le nombre important de streaming montrera à Netflix qu’il y a un marché potentiel au Cameroun. Il n’est donc pas exclu que, dans les prochains jours, d’autres films soient sollicités par le géant américain du streaming. Rappelons que, créée en 1997, Netflix est une entreprise multinationale américaine spécialisée dans l’exploitation et la distribution des films et des séries télévisées.