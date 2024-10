ÉTATS-UNIS :: USA-Afrique des investisseurs municipaux et sous-souverains : Déployer les capitaux ensemble :: UNITED STATES

New York, 2 octobre 2024

Pendant l'Assemblée générale des Nations Unies, CGLU Afrique, l'organisation faîtière représentant la voix des 17 000 gouvernements locaux et infranationaux du continent africain, a organisé une table ronde USA-Afrique des Investisseurs Municipaux et Sous-Souverains à New York, le 25 septembre 2024, suite au Forum USA-Afrique des Investisseurs Municipaux et Sous-Souverains tenu en septembre 2023 également à New York. La table ronde organisée avec le soutien de l'Initiative pour l'Adaptation de l'Afrique (AAI) a réuni des décideurs clés représentant des élus des gouvernements nationaux et sous-souverains, des banques de développement et commerciales, des agences de coopération et des investisseurs.

La session d'ouverture modérée par M. Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU Afrique, a été marquée par la présence de M. Eric Adams, Maire de la ville de New York.





Le Secrétaire Général de CGLU Afrique a souhaité la bienvenue aux participants et a remercié l'équipe qui a préparé la table ronde, à savoir Dr. Zienzi Dillon, Dr. François Yatta, et l'équipe du bureau du Maire de New York. Il a également félicité Latham & Watkins LLP, qui a généreusement mis à disposition un lieu confortable pour accueillir la table ronde dans son bâtiment, à titre gracieux. Il a ensuite présenté l'invité d'honneur de la table ronde, M. Eric Adams, maire de New York.



Dans son discours d'ouverture, M. Eric Adams a souligné que de nombreuses grandes villes des États-Unis sont dirigées par des maires afro-américains. Cela a créé une dynamique favorable au renforcement des liens économiques, sociaux et culturels entre les villes africaines et leurs homologues aux États-Unis. Le maire a souligné que le moment était venu de redéfinir l'orientation de l'Afrique par l'autodétermination, car l'Afrique est le continent de demain. Il a réfuté l'idée fausse selon laquelle il est risqué d'investir en Afrique, soulignant que ce discours a longtemps été perpétué, bien que les abondantes ressources naturelles du continent en fassent une opportunité d'investissement attrayante. Il a encouragé les investisseurs à explorer le potentiel du continent. M. Eric Adams a appelé à l'amélioration des échanges culturels et intellectuels, encourageant les jeunes et les entrepreneurs afro-américains à visiter l'Afrique, afin de favoriser une compréhension et une connexion plus profondes avec le continent. En conclusion, le maire Adams a réaffirmé son engagement à faire de la ville de New York une plaque tournante pour les investissements en Afrique, en tirant parti de l'importante diaspora africaine vivant dans la ville de New York. Il a confirmé sa détermination à convaincre la communauté d'affaires de New York et des États-Unis en général que « l'Afrique est ouverte aux affaires », comme l'a amplement démontré la participation de qualité observée lors du Forum USA-Afrique des Investisseurs Municipaux et Sous-Souverains organisé l'année dernière et lors de la table ronde USA-Afrique des investisseurs municipaux et sous-souverains.



La séance d'ouverture s'est achevée par les propos des intervenants suivants : Mme Kenayo Awani, vice-présidente exécutive d'Afrexim Bank ; le sénateur James Sanders, président du comité des banques de l'État de New York ; M. Samkelo Janda, maire exécutif de la municipalité locale de Mbashe, en Afrique du Sud ; et M. Chii Akporji, président de la banque de développement Shelter Afrique. Les intervenants ont souligné leur conviction commune qu'un déploiement collectif efficace des investissements pour le développement économique local en Afrique conduira à une croissance économique inclusive, résiliente et durable sur le continent.



Plus concrètement, M. Samkelo Janda, le maire exécutif de Mbashe en Afrique du Sud, une municipalité rurale de la province où vivent des légendes telles que les anciens présidents sud-africains Nelson Mandela et Thabo Mbeki, a présenté les attentes en matière d'investissement identifiées dans sa municipalité, illustrant ainsi le potentiel d'opportunités commerciales offert par les collectivités africaines riches en ressources mais globalement pauvres, y compris les municipalités rurales, en raison de l'absence de politiques et de stratégies de développement à long terme, des faibles compétences en matière de développement de projets, et d'une connaissance insuffisante pour attirer les investisseurs et répondre aux exigences du marché des capitaux.

D'où l'importance de renforcer la gouvernance locale et les capacités des fonctionnaires et des cadres supérieurs des villes et des gouvernements sous-souverains sur ces questions. Un consensus s'est dégagé sur le fait qu'il est essentiel de mieux faire connaître aux États-Unis les possibilités d'investissement en Afrique. Pour reprendre les mots de Nelson Mandela, « Comme l'esclavage et l'apartheid, la pauvreté n'est pas naturelle. Elle est le fait de l'homme et peut être surmontée et éradiquée par l'action des êtres humains ».



La deuxième session s'est concentrée sur l'Agence Territoriale Afrique pour le Commerce et l'Investissement (ATIA), la structure ad hoc initiée par CGLU Afrique dans le but de déployer des investissements dans les villes africaines et les gouvernements sous-souverains, afin d'améliorer leur capacité à créer de la richesse et des emplois décents, et de participer à la transformation structurelle de l'Afrique. Cette session a été modérée par le Dr. Zienzi Dillon, Présidente du Comité de Pilotage de l'ATIA. Elle a d'abord reconnu le rôle instrumental de CGLU Afrique qui a conçu et poursuivi sans relâche l'idée d'établir ATIA. Elle a également salué le parrainage fourni par le Secrétaire Général Adjoint des Nations Unies, qui a joué un rôle déterminant pour le financement et la mise en œuvre de l'évaluation des risques de l'ATIA, qui vient d'être achevée avec le soutien du Fonds d'équipement des Nations unies (UNCDF). Elle a remercié la Banque de développement de l'Afrique australe (DBSA) d'avoir ouvert ses portes pour accueillir l'ATIA. Un protocole d'accord a été signé à cet effet entre la DBSA et CGLU Afrique en décembre 2023 lors des réunions de la COP28 à Dubaï, aux Émirats arabes unis (EAU).



Une présentation a été faite par M. Mohan Vivekanandan du Group Executive Coverage, de DBSA, qui a souligné l'urbanisation rapide de l'Afrique, l'importance des investissements requis dans les infrastructures urbaines et le besoin de financement du développement, en particulier de capital à risque pour le développement de projets. Il a exploré les moyens stratégiques de collaborer et de déployer des investissements dans les villes, en particulier dans les municipalités intermédiaires et rurales. Après la présentation de l'état d'avancement de l'initiative ATIA, les institutions financières de développement, y compris les agences et les banques commerciales, ont eu l'occasion de partager leurs points de vue et leurs engagements à collaborer au déploiement de investissements en Afrique, notamment par le biais de l'initiative ATIA.



La discussion s'est articulée autour des présentations de David Jackson, directeur du financement du développement local à UNCDF ; Thierno-Habib Hann, directeur général de la banque de développement Shelter Afrique ; Farida Abdalla, présidente du conseil d'administration du service public du comté de Mombasa ; Mohamed Kalif, directeur de Eastern and Southern African Trade Advisers Limited (ESATAL) et conseiller principal pour le commerce et le groupe de la banque de développement ; Beth Roberts, vice-présidente du Bureau de la politique étrangère (U.S. International Development Finance Corporation) ; Luca Del Conte, responsable de la vente d'actions et d'investisseurs (Corporate and Investment Banking, Standard Bank) ; Amb. Seyni Nafo, coordonnateur de l'unité d'appui technique de l'Initiative pour l'Adaptation de l'Afrique (AAI/TSU) et Thobeka Tubela, directeur principal du développement commercial (Rand Merchant Bank).



Ufo Eric-Atuanya, premier vice-président de la banque US EXIM, et Tammy Maxwell, premier vice-président par intérim de l'Office of Small Business, ont répondu en partageant les opportunités et le soutien disponibles pour les entreprises américaines qui investissent en Afrique.



Les participants à la session ont convenu d'identifier au moins deux à trois projets qui seront amenés à un niveau de bancabilité et présentés lors du Forum sur le développement économique du comté de Kisumu et de la région du lac Hub, au Kenya, qui se tiendra dans le cadre de la conférence du réseau des gouvernements sous-souverains d'Afrique (AfSNet) organisée par Afreximbank en collaboration avec CGLU Afrique et le gouvernement du comté de Kisumu, du 25 au 28 novembre 2024 à Kisumu, au Kenya. Le Forum économique de Kisumu est l'étape convenue pour mesurer la volonté commune des participants à la table ronde de passer des engagements pris lors des conférences à l'action concrète sur le terrain. Tous les participants ont été invités à se rendre à ce point de rencontre important.



M. François Yatta, directeur des opérations et de l'assistance technique de CGLU Afrique, a présenté les conclusions et les prochaines étapes de la deuxième session de la table ronde :

1.Organiser des échanges bilatéraux pour confirmer le niveau de soutien à l'Agence Territoriale Afrique pour le Commerce et l'Investissement (ATIA).

2.Formaliser les engagements à soutenir l'ATIA et les autres propositions des institutions présentes à cette table ronde.

3.Travailler sur le développement d'une réserve pilote de projets avec une priorité sur le comté de Kisumu, Kenya (une ville intermédiaire) et la municipalité locale de Mbashe en Afrique du Sud (une municipalité rurale) à présenter lors du Forum sur le développement économique du comté de Kisumu en novembre 2024 à Kisumu, Kenya.



4.Finaliser la mise en place institutionnelle et technique de l'ATIA au plus tard au premier trimestre de l'année 2025.



La table ronde a été officiellement clôturée par les remarques stratégiques de Mme Boitumelo Mosako, directrice générale de la Banque de développement de l'Afrique australe (DBSA).

Mme Mosako a remercié les participants pour leur engagement à mettre en œuvre des stratégies d'investissement local en Afrique, qui marquent le début d'une nouvelle ère de partenariat - une ère qui place les personnes et les lieux au centre du développement. Elle a souligné que l'ATIA promet d'accélérer le rythme du développement des infrastructures africaines, la création de cadres de vie durables et la résilience économique locale. La table ronde marque une étape importante dans la promotion de la collaboration et l'amélioration des investissements en Afrique, en mettant l'accent sur la création de centres fiscaux multiples pour accélérer le développement à travers le continent. Elle a conclu son intervention en citant les mots de John Schaar selon lesquels « l'avenir n'est pas un endroit où nous allons, mais un endroit que nous créons ».

