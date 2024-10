CAMEROUN :: MEFOU-ET-AFAMBA : HENRI EYEBE AYISSI ENCORE AU CŒUR D’UN SCANDALE FONCIER :: CAMEROON

Le ministre des domaines, du cadastre et des affaires foncières (Mindcaf), Henri Eyebe Ayissi veut dans un litige foncier mettre la communauté Mehandan 1 à feu et à sang.

Soutenant le « gangster foncier », Raphael Edoa, reconnu dans la filouterie foncière, le Mindcaf tente par un coup de force octroyer un titre foncier à ce dernier dans le quartier Mehandan 1, département de la Mefou-et-Afamba, région du Centre, qui a pourtant été déjà attribué au ministre plénipotentiaire, Ignace Blaise Pascal Atangana Fouda ; et où près de 10 autres familles y sont installées depuis des décennies.

Atangana Fouda a acquis en 1995, deux terrains : un de un hectare et demi à Owona Ekoudi Pierre et l’autre parcelle de plus de trois hectares achetée à Mevouta Emah. Les titres fonciers sont sortis en 1997 et en 1998 respectivement pour la première et la deuxième parcelle. Selon un rapport d’experts d’évaluation immobilière, les investissements sur ces parcelles mises en valeur (biens tangibles et intangibles) s’élèvent à plus de deux milliards Fcfa.

Après le décès d’Owona Ekoudi, ses enfants ont engagé Raphael Edoa, né en 1964, membre de la famille Essomndana de Simbock de père et de Nsimalen du côté de la mère. La famille Owona étant du village Mehandan appartenant à la communauté Mvog Man Ze et donc l’autorité coutumière de proximité est le chef de 3e degré, sa Majesté Ngock Akapta Dieudonné.

Tout ce qui porte à croire que n’étant de près ou de loin membre de cette famille, Raphael Edoa a été simplement recruté pour son expérience avérée dans le gangstérisme foncier. Dans l’évolution de la mise en œuvre de son expertise dans le domaine, la famille Owona n’avait plus la mainmise sur le dossier. Opportuniste, Raphael Edoa est devenu un adversaire de ceux qui l’ont recruté pour l’escroquerie financière.

Sur la table du chef de l’Etat, Paul Biya

De sources concordantes ayant requis l’anonymat, Raphael Edoa s’est replié auprès du propriétaire des supermarchés Santa Lucia qui le finance pour qu’il corrompt des cadres du ministère et ces sources indiquent que le ministre aurait déjà perçu pas moins de 150 millions Fcfa, contre son pouvoir d’autorité compétente en matière foncière.

Des proches du diplomate annoncent d’ores et déjà que cette autre affaire de braquage doit se retrouver très vite sur la table du chef de l’Etat, Paul Biya. Les récentes actualités ayant fait les choux gras de la presse nationale et internationale n’ont finalement pas donné de leçons au Mindcaf, Henri Eyebe Ayissi. Cette autre actualité en voie d’être qualifiée « affaire Mindcaf - Ignace Blaise Pascal Atangana Fouda - Raphael Edoa », est un scandale d’Etat qui alimentera les colonnes des journaux dans les prochains jours, voire les prochaines heures.

Les près de 10 autres familles installées sur le terrain se croient dans un film fiction, inspiré de l’imaginaire. La famille Ignace Blaise Pascal Atangana Fouda n’en revient pas. Le ministre plénipotentiaire hors hiérarchie dit avoir pris toutes les mesures pour essayer d’éclairer la lanterne du Mindcaf qui a décidé jusqu’ici de fermer ses oreilles à toute tentative de le ramener à la raison. Le diplomate qui vivait paisiblement jusqu’ici, se retrouve empêtré dans une affaire sans tête ni queue et dans laquelle le Mindcaf dit quelque chose aujourd’hui et se dédit demain.

Au vu des éléments matériels et des informations glanées auprès des sources proches du dossier, il ressort que Ignace Blaise Pascal Atangana Fouda est propriétaire du titre foncier n°1622/MAF pour avoir mis en valeur le site. Mais par Jugement n°041/2020/TA-Yde le Tribunal administratif du centre a sur requête de Raphael Edoa, annulé ledit titre foncier au motif qu'il

n'avait pas respecté la procédure. Toute annulation qui a été attaquée devant le tribunal qui l'a rendue. L'affaire est alors pendante devant le Tribunal

administratif de Yaoundé. L'extrait du plumitif de l'audience du 16 Juillet 2024 délivré par le greffier en chef dudit Tribunal montre bien que l’affaire a été enrôlée à nouveau.

Raphael Edoa avait une procédure d'immatriculation directe sur ce terrain entièrement occupé et exploité par le diplomate. Dans une lettre signée le 2 décembre 2022, le Mindcaf lui a accordé une dérogation spéciale, marquant ainsi son accord à la poursuite de cette procédure d'immatriculation et le 1er novembre 2023, le membre du gouvernement de Joseph Dion Ngute a autorisé la poursuite de la procédure d'immatriculation directe initiée par le « gangster foncier ».

Le titre foncier est sorti au nom de Raphaël Edoa

Atangana Fouda a à son tour fait constater au Mindcaf que la décision d'annulation n’était pas définitive, donc que Raphael ne détenait pas l’autorité de la chose jugée mettant un terme au procès. Prenant en compte cet élément de droit, Henri Eyebe Ayissi a signé une note le 10 septembre dernier rapportant ses propres lettres de décembre 2022 et de novembre 2023.



Sauf que sept jours après cette note signée au vu des éléments probants d’Atangana Fouda, le ministre a instruit à ses collaborateurs des services déconcentrés de poursuivre avec la procédure de Raphael Edoa. Les sources concordantes au Mindcaf renseignent que dans les jours à venir, le titre foncier est sorti au nom de Raphaël Edoa. Toute décision qui devra logiquement être attaquée. « Car le ministre foule au pied le principe d’Etat de droit dont le Cameroun se réclame sous l’impulsion du président de la République, S.E Paul Biya », met en perspective un proche d’Atangana Fouda.