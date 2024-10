CAMEROUN :: L'absence prolongée du Président Biya soulève des inquiétudes et des questions :: CAMEROON

LETTRE OUVERTE À MONSIEUR MVONDO AYOLO, MINISTRE, DIRECTEUR DU CABINET CIVIL, AU SUJET DE L' ABSENCE D' INFORMATIONS SUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

Monsieur le Ministre,

Vos fonctions de Directeur du cabinet civil de la présidence de la république sont des fonctions officielles. Elles découlent, et sont organisées par des actes réglementaires notamment des décrets.

C' est dire que vous assumez une mission de service public comme toute autre personnel de l'administration publique. .

Votre rôle est de communiquer sur la vie privée et publique du président de la république conformément au Décret N°2011/412 du 09 décembre 2011 portant réorganisation de la Présidence de la République :

38.- Le Cabinet Civil est chargé... - de la Communication du Président de la République "

Vous êtes donc le canal des nouvelles entre le peuple camerounais et le président de la république. À cet effet, il vous revient de donner au peuple camerounais les informations sur la vie du Président de la république, lorsqu' elles ont une incidence sur l' exercice de la fonction présidentielle. C' est à travers vous que le peuple est en droit de savoir, si le Président de la république est toujours apte à assumer sa lourde et délicate mission. Ceci rappelé, cela fait plus d' un mois que le Président de la république a quitté le Cameroun pour le sommet Chine- Afrique qui s'est tenu en Chine du 04 au 06 septembre 2024. Depuis cette date, nous ne savons pas où, est notre Président de la république.

Des rumeurs sur les réseaux sociaux font état de sa présence tantôt en Suisse, tantôt en mauvais état dans un hôpital en France. Au-delà de celles-ci, ce qui est évident, les camerounais n' ont plus aucun signe de vie du Président de la république. Cette situation inquiète, même si, pratiquement personne n' ose en parler, par peur de représailles,le pouvoir étant souvent considéré de brutal et liberticide.

Cette circonstance devient de plus en plus préoccupante, avec les absences remarquées, alors qu' il était annoncé,du Président de la république, à l'assemblée générale des nations- Unies tenue au mois de septembre 2024 aux Etats- Unis ,et actuellement au sommet de la Francophonie qui se tient depuis ce matin en France. Monsieur le Ministre, faites un simple communiqué indiquant la situation spatiale du Président de la république et les motifs de cette longue absence. C'est une obligation juridique qui vous incombe.

Vous êtes au service du peuple camerounais, et non pas comme on l' entend dire au service du Président de la république. S' il a pris des congés, dites- le. C' est son droit le plus absolu de prendre des congés annuels comme tout agent public , qu' il est par ailleurs.

S'il est souffrant,dites- le aussi, un Président de la république peut tomber malade ,et a droit aux soins, voire à une évacuation sanitaire à l' étranger comme bon nombre d' agents publics.

On a vu les présidents africains comme les feus présidents Houphouët-Boigny de Côte d' Ivoire , Omar Bongo du Gabon ou récemment Bouteflika d' Algérie, être hospitalisés dans les hôpitaux en occident, sans que cela ait été considéré dans leur pays, comme des vacances de pouvoir .

Dans ce dernier cas, il suffira simplement au Président de la république de déléguer un peu plus de fonctions au premier ministre, ou à tout autre membre du gouvernement, conformément à l' article 10(3) de la constitution :

"En cas d’EMPÊCHEMENT TEMPORAIRE, le Président de la République charge le

Premier Ministre ou, en cas d’ empêchement de celui-ci un autre membre du Gouvernement,

d’ assurer certaines de ses fonctions, dans le cas d’ une délégation expresse. "

Cette manière de faire fonctionner le Président de la république à l' embuscade et dans l'opacité, est obsolète. Elle met en péril la stabilité du pays, mais aussi paralyse le fonctionnement harmonieux de l'Etat.

Plus est, de nombreux camerounais ne croient plus à l'administration par les hautes instructions, sans la preuve de l'exercice effectif du pouvoir par le Président de la république ; constituant dès lors, une rupture de confiance entre l' État et les citoyens.

Le dernier feuilleton illustratif en date, est ce vif conflit d' autorité entre le ministère des sports, détenteur des hautes instructions présidentielles, et la présidence de la Fecafoot , lequel aura démontré clairement le délitement, l'éparpillement et de l' affaiblissement de la fonction présidentielle.

Parfaite considération.

Par Christian Ntimbane Bomo

Société Civile des Reconciliateurs

Candidat déclaré à l'élection présidentielle.