FÊTE DE LA MUSIQUE 2021 : La France rend hommage à Manu Dibango au Cameroun :: CAMEROON

À l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la musique, l’Institut français du Cameroun (IFC) organise une série d'activités pour rendre hommage à l’icône de la musique décédée le 24 mars 2020.

Quoi de mieux pour rendre hommage à Manu Dibango ? La Fête de la musique 2021 est bien sûr l’occasion idoine. À cet effet, l’Institut français du Cameroun (IFC) organise du 16 au 28 juin 2021, la semaine de la musique pour célébrer le chanteur et saxophoniste camerounais sur la terre de ses aïeux. La fête de la musique 2021 va se dérouler dans 4 villes du pays avec le concours des espaces culturels partenaires de l’IFC. Yaoundé et Douala ainsi que les alliances franco camerounaises de Garoua et Dschang sont les villes concernées par ces activités.

Dans la capitale politique, « nous allons organiser des concerts au laboratoire musical de Bastos, à la case des arts, au quartier Mozart, à l’hôtel Hilton », énumère Dulcie Bassoglog chargée de la cellule de la communication de l’IFC antenne de Yaoundé. Le répertoire des genres musicaux sera visité pendant 9 jours. Il s’agit entre autres du Makossa, du Bikutsi, du Jazz, du slam, de la world musique, du soul, de l’Afropop ainsi que des variétés musicales camerounaises. La playlist de l’Institut à Yaoundé prévoit des artistes tels que : Mozayanna, Bibiane Sadey, Rodrigue Ndzana, Love N’Live, Jombokhe. Dans la capitale économique Teckyla Jones, Néferet Kamita et Papy Anza vont bercer les mélomanes de Douala pendant cette semaine de musique.

Dans la foulée de la célébration, l’IFC va proposer une soirée découverte, où des groupes amateurs du 4ème art prendront possession des salles de spectacles pour des moments de convivialité. Le 21 juin, la salle de spectacle de l’IFC va abriter le concert dédié au Papy Groove décédé le 24 mars 2020 à l’âge de 86 ans de suite de Covid-19 en France. Pour avoir joué pendant 17 ans avec Manu Dibango, le groupe Macase a été choisi pour ce spectacle. Pendant cette soirée qui débutera à 19 h, l’orchestre de Serge Maboma va revisiter le répertoire de leur mentor. Outre les spectacles de musique, des projections seront consacrées à Emmanuel Ndjokè Dibango.

« Tonton Manu » et « hommage à Manu Dibango » sont les productions qui seront diffusées. Lancée en France en 1982, la Fête de la Musique est aujourd’hui une célébration populaire à travers le monde rassemblant des milliers de personnes dans les rues autour de la musique. Elle est célébrée le 21 juin de chaque année. Selon le Ministère français de la Culture, plus de 18 000 concerts ont été organisés dans plus de 100 pays depuis son lancement. 5 millions de musiciens ou chanteurs amateurs et près de 10 millions de spectateurs ont déjà pris part à cet événement. L’an dernier, en raison des restrictions sanitaires dues à la pandémie de Covid-19, la Fête de la Musique a été célébrée sans public avec des concerts diffusés uniquement en ligne.