Affaire Ngarbuh : L'audience reprend ce 17 juin

Les familles des victimes du massacre survenu en février 2020 sont attendues demain à Yaoundé. Difficile de savoir combien d’heures va durer l’audience prévue ce 17 juin 2021 au tribunal militaire de Yaoundé dans le cadre de l’affaire Ngarbuh. Si l’engagement pris par les différentes parties est respecté, cette audience prendra assez de temps. Les familles des victimes sont attendues devant la barre. C’est ce qui avait motivé le renvoi de l’affaire lors du dernier procès tenu en avril 2021.

Les avocats des victimes avaient sollicité lors de la dernière audience que l’affaire soit renvoyée à deux mois. « Ce délai nous permet de mobiliser les moyens pour assurer le déplacement des proches des victimes. En plus nous souhaitons qu’une fois au tribunal, toutes les personnes qui feront le déplacement de Ngarbuh pour Yaoundé soient auditionnées le même jour, car nous n’aurons plus les moyens financiers pour faire revenir ces témoins devant la barre ».

C’est la doléance transmise par Me Dominique Fousse lors de la dernière audience. Depuis l’ouverture de cette affaire il y a environ six mois, la procédure judiciaire n’avance pas à cause des difficultés de faire déplacer les témoins des victimes Baba Guida, Cyrille Sanding et Gilbert Haranga sont les principaux accusés dans cette affaire. Ces jeunes gens sont issus des rangs des forces de sécurité camerounaises. Ils ont été indexés dans le rapport d’enquête prescrit par le président de la République, au lendemain de ce massacre qui avait coûté la vie à vingt-deux civils. Les trois accusés sont en détention préventive à la prison militaire située dans l’enceinte du ministère de la Défense.

Ils comparaissent pour coaction de meurtre, incendie et destruction, violence sur femmes enceintes, violation de consignes etc. Ces militaires sont soupçonnés de cas de violation des droits de l’homme lors d’une opération qu’ils ont menée dans la localité de Ngarbuh dont l’objectif était de neutraliser une bande de présumés sécessionnistes. Un homme en civil poursuivi dans cette procédure est en fuite. Le représentant du ministère de la Défense était également présent à l’audience.