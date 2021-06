CAMEROUN :: Conférence des gouverneurs : Atanga Nji prescrit la lutte contre les chantiers abandonnés :: CAMEROON

Les travaux de la première conférence semestrielle des gouverneurs de région se sont ouverts ce lundi 14 juin 2021, à la mairie de Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

Le ministre de l'Administration territoriale( Minat), Paul Atanga Nji a procédé à l'ouverture des travaux. Il était assisté du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé de la Gendarmerie, Galax Etoga, et de Martin Mbarga Nguele le délégué général à la Sûreté nationale. Le membre du gouvernement s'est d'emblée réjoui de la bonne marche globale du Cameroun, tout en reconnaissant les grands défis relever. " S'agissant de la CAN 2022, je vous engage à être plus que par le passé, présents sur le terrain, afin d'assurer un suivi de proximité de tous les projets en cours dans vos régions respectives. S'agissant des grands projets de développement dans vos ressorts territoriaux, vous devez être très regardants afin d'endiguer le phénomène des chantiers abandonnés [...] Il va de soi que que tous les retards dans l'exécution desdits projets et toutes les malfaçons devront être immédiatement portés à la connaissance des autorités compétentes, pour dispositions correctives éventuelles à prendre", dira le Minat Paul Atanga Nji.

Autres points forts de cette première rencontre annuelle des gouverneurs qui s'achève demain mardi, la lutte contre la cybercriminalité, les vols à main armée, les braquages, les prises d'otages avec demandes de rançon, ainsi que le delestement des sacs à main des femmes qui selon Paul Atanga sont régulièrement le fait des conducteurs de moto-taxi, ainsi que de plusieurs autres hors-la-loi qui écument les des taxis de ville. Et sans toutefois jetter l'anathème sur tout un corps de métier, le Minat a indiqué que la corporation des conducteurs de moto- taxi abrite beaucoup de grands bandits en son sein. Aussi a-t-il prescrit aux 10 gouverneurs de région, de poursuivre l'identification des chauffeurs, non sans appeler à l'accélération effective de la décentralisation.

Sur tout un autre plan, le ministre de l'Administration territoriale a demandé aux gouverneurs de prendre des dispositions pour que les bacs à ordures ne soient plus visibles dans les centres urbains, et sur les axes principaux des villes. L'insalubrité urbaine, l'occupation anarchique de la voie publique, sont aussi passées au crible du discours de Paul Atanga Nji.

Tout en prescrivant le renseignement prévisionnel, demandant aux gouverneurs de veiller au bon déroulement de la fin de l'année scolaire, et d'assurer celle annoncée dans trois mois, il leur a demandé d'encadrer tous les services publics, pour le bien de tous, sans favoritisme, mais avec fermeté.