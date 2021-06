CAMEROUN :: DEMANDE DE LA COMICODI AUX RENFORTS URGENTS POUR BANGOU AU SED :: CAMEROON

Objet :Braquages en série à Bangou et montée de la Grande criminalité,Afflux des réfugiés du NOSO, mêlés des milices ambazoniens...URGENCE D’UN RENFORCEMENT EN HOMMES ET EN LOGISTIQUE DE LA BRIGADE DE BALEMBO

TRES URGENT

Monsieur le Ministre,

Dans la nuit du jeudi 10 à ce vendredi 11 Juin 2021, des malfrats lourdement armés ont attaqué la station d’essence BOCOM de Balembo-Bangou-Carrefour. Après avoir réussi à surprendre les gardiens qu’ils ont facilement maîtrisés, ils ont emporté le coffre-fort qu’ils ont éventré pour s’évanouir dans la nature avec le contenu. Déjà, juste environ deux mois plus tôt, c’est la microfinance MC2 qui avait reçu la visite des mêmes bandits. Ces crimes répétés portent un coup sévère au développement de la localité, laquelle a du reste été choisie comme site de premier plan, pour héberger deux équipes lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, ainsi que de nombreux hôtes de marque, dans son centre touristique de classe internationale.

Monsieur le Ministre,

Je me permets dans l’urgence, se saisir l’occasion pour rappeler à votre mémoire, ma demande voire mon plaidoyer, pour un redimensionnement dans tous les sens du terme, du poste de gendarmerie de Balembo, où le Commandant n’a que deux ou trois éléments en détachement à ses côtés pour une population et un foyer devenu ultra-criminogène.

En effet, Bangou-Carrefour que couvre le poste de gendarmerie, est dorénavant une véritable plaque tournante de multiples trafics, résultant d’importants brassages des populations venant de partout, principalement du NOSO, avec tout ce que cela comporte comme éléments incontrôlés au casier judiciaire chargé et mal intentionnés en quête de bons coups pour la survie.

C’est pourquoi, en louant et en félicitant ici vos collaborateurs, en l’occurrence le COLEGION et le COCOM dont les actions en appui, ne manquent pas de porter des résultats admirables et encourageants, je sollicite à nouveau votre haute et diligente attention, pour que des renforts de toute nature, soient dépêchées à Balembo sous la supervision bien évidemment des hiérarchies d’usage.

Comptant sur votre ultime mobilisation pour cette cause, je vous prie d’accepter, Monsieur le ministre, l’assurance de ma haute et fraternelle considération./.