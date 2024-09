CAMEROUN :: Sandra ABONA : Un Parcours Vers l'Autonomie à Travers l'Hôtellerie et la Passion pour la Cuisine :: CAMEROON

Sandra ABONA a un parcours académique riche, avec l'obtention du CEP, BEPC, Probatoire Technique et un Brevet de Technicien en Économie Sociale et Familiale (ESF). Sa passion pour l'hôtellerie l'a poussée à suivre une formation dans ce domaine. Ce choix est guidé par son amour pour ce métier ainsi que son désir de devenir autonome. Dans le cadre de sa formation en hôtellerie, Sandra a découvert un intérêt particulier pour la cuisine, qui est l'aspect qu'elle apprécie le plus.

Sandra encourage vivement les jeunes à s'engager dans cette formation, car elle offre deux avantages majeurs : l'acquisition de compétences pratiques et la possibilité de devenir autonome dans la vie professionnelle.

Quel a été votre parcours académique et qu'est-ce qui vous a motivée à vous orienter vers la cuisine malgré des études en sciences juridiques et politiques ?

Alors, titulaire d'un baccalauréat littéraire enrichi de deux années en faculté des sciences juridiques et politiques à l'université de Douala, j'ai toujours été passionnée par la cuisine. Mais après l'obtention de mon bac, les moyens n'ont pas permis à mes parents de me mettre dans une école d'hôtellerie. Cependant, des années après, grâce à mon conjoint qui m'a encouragé et financé ma formation, j'ai enfin eu le privilège de rejoindre le centre de formation Cefop My Dream Hôtellerie de Bafang. Et aujourd'hui, je ne regrette vraiment pas mon choix. Tout au contraire, j'encourage les jeunes passionnés d'art hôtelier à se lancer dans ce domaine.

Qu'est-ce qui distingue la formation que vous avez suivie à Cefop My Dream Hôtellerie de Bafang des autres formations dans le domaine hôtelier ?

Le fait que l'accent soit mis à 80% sur la pratique. La disponibilité et le fait que le promoteur de ce centre assure l'insertion professionnelle de ses apprenants. Et durant cette formation, on touche plusieurs domaines comme la restauration, le bar, l'hébergement, la décoration événementielle et la sculpture sur fruits.

Pouvez-vous nous parler du projet sur lequel vous avez travaillé pendant votre formation ?

Le projet sur lequel nous avons travaillé était "LA PLACE DES SERVICES DE VENTE À EMPORTER ET DE LIVRAISON À DOMICILE DANS LA RENTABILITÉ D'UN RESTAURANT : CAS DE GOLD HÔTEL DE BAFANG."

Quels sont vos objectifs professionnels à long terme après cette formation ?

Travailler d'abord dans une grande structure hôtelière afin d'acquérir de l'expérience, puis ensuite me mettre à mon propre compte (Dieu Merci juste après monsieur stage j'ai été retenu en cuisine dans cet GOLD HÔTEL) Mon but est d'avoir mon propre restaurant.

Quels sont, selon vous, les principaux avantages de la formation reçue à Cefop My Dream Hôtellerie ?

Comme je l'ai dit plus haut : l'accent mis sur la pratique et les stages en entreprise, la disponibilité du promoteur et le suivi des diplômés après leur formation. Grâce à cette formation, vous sortez de là avec plusieurs connaissances dans différents domaines.

Quel conseil donneriez-vous à ceux qui hésitent encore à s'inscrire à Cefop My Dream Hôtellerie ?

Je leur dirais de ne pas hésiter et de faire confiance à Cefop My Dream Hôtellerie, la référence des centres de formation hôteliers de Bafang. La preuve, je suis un témoignage vivant. Après ma formation, j'ai pu trouver un emploi à l'Hôtel La Vallée de Bana en tant que commis de cuisine, et actuellement, je suis cuisinière à Gold Hôtel de Bafang.