CAMEROUN :: VIE DES ENTREPRISES : CAMTEL SE DÉCONNECTE DU SERVICE DE QUALITÉ :: CAMEROON

Entrave au développement du web, suspension abusive des comptes d’utilisateurs, mauvaise tarification et non distribution des factures, tentative d’escroquerie, l’opérateur historique suscite colère et indignation.

Ce jeudi 10 juin, Robert Atangana est devant la caisse de l’agence Camtel de Mimboman dans l’arrondissement de Yaoundé 4. Le jeune entrepreneur est venu s’enquérir de la situation de son compte. Car cela fait environ deux semaines que son entreprise est privée de connexion internet. Ce qui entrave le fonctionnement de ses activités. Seulement, ce chef d’entreprise d’une quarantaine d'années est surpris d’apprendre de la caissière que son compte a été suspendu pour non-paiement de sa facture. Il demande s’il a des factures impayées la caissière répond à la négative.

L’homme d’affaires a toujours su régler ses factures. On l’informe qu’il n’a pas réglé à temps sa note d’où les pénalités imposées. Pourtant, cet abonné assure que cela fait un bon bout de temps qu’il ne reçoit ni facture, ni message d’alerte. Déçu et en colère, il finit par régler la note qui est de 30 440 Fcfa, ainsi que les frais de pénalités qui s’élève à 3600 Fcfa tout en déplorant la qualité de connexion qui selon lui n’est ni fluide, ni permanente. A côté de lui, une dame est également dans la même situation.

Venue régler sa facture dame Aïcha apprend qu’elle a été aussi suspendue. Très émotive, elle exprime son mécontentement, mais finit par régler sa note. Après le versement du montant, dans la foulée, la caissière tente de détourner le reliquat en évoquant des motifs fallacieux. Une chaude dispute est aussitôt déclenchée, mais la situation est vite maîtrisée par les autres personnels. À l’agence Camtel située au boulevard du 20 mai, où le flux d’abonnés est important, le lot de plaintes est tout aussi volumineux. Jonas Ayina par exemple évoque le problème de la tarification.

Depuis que la tarification à la durée est passée à la tarification au volume, sa consommation mensuelle selon lui est inférieure à ses dépenses. « Je débourse 15000 Fcfa par mois pour plus de 150 heures de connexion que je n’épuise jamais. C’est de l’escroquerie ça », crie-t-il. À côté de lui, Janvier Okala, promoteur d’une start-up de la place, accuse Camtel d’entraver le développement d’internet. La situation de ces abonnés témoigne de la mauvaise qualité de service fournis au public par Camtel, pourtant unique gestionnaire de la fibre optique.

Menace sur le mobile

Les nombreux manquements relevés font douter de la réussite du projet du réseau mobile qui tarde à prendre corps. Alors que le lancement était prévu le 13 janvier 2021, la tutelle technique qui est le ministère des Postes et télécommunications (Minpostel) reste sceptique sur le succès de ce projet. Le gouvernement parle ainsi « d’insuffisances réglementaires notoires à la mise en œuvre du réseau mobile ».

Il est reproché à Camtel de violer les mesures gouvernementales prescrites le 4 mars 2020 lors de l’attribution de trois concessions d’exploitation des réseaux mobiles, exploitation des communications électroniques fixes et exploitation d’un réseau de transport des communications électroniques. Par ailleurs, le gouvernement met en lumière d’autres irrégularités évoquées par le commissaire aux comptes de Camtel qui entravent le succès dudit projet à savoir l’immaturité, des entorses aux dispositions relatives aux nominations des personnels par la direction générale. Des manquements qui ne concourent pas à la satisfaction des utilisateurs alors que l’opérateur dispose d’importants moyens pour fournir un service de qualité.