CAMEROUN :: GUY WANDJI NKUIMY : « NOTRE SYSTEME EDUCATIF EST TRES LOURD ET TROP THEORIQUE » :: CAMEROON

L’actuel manager du groupe scolaire Nkuimi, basé à Douala, région du Littoral-Cameroun, s’exprime sur les mesures visant à redorer le blason de cette école.



Le 9 septembre dernier, jour de rentrée scolaire 2024-2025, vous avez fait le tour du propriétaire pouvez-vous nous présenter l’historique de cette école, l’une des plus anciennes du Cameroun ?



Le groupe scolaire Nkuimi a été créé en 1976 par notre père, de regrettée mémoire le ministre Wandji Nkuimi. Après son rôle assumé en politique, il est revenu à son métier d’enseignant. Dès les années 60, il a été député de la nation ensuite a occupé plusieurs postes ministériels : des lois sociales, ministre des finances, entre autres. C’est donc en 1976 qu’il s’établit à Douala notamment dans l’arrondissement dans le 3e arrondissement. Les quartiers Dakar et Soboum étaient à l’époque des zones marécageuses, on y accédait en saison pluvieuse par pirogue. Il a changé la nature de ces lieux et a décidé d’y ouvrir la première école appelée « Ecole de l’avenir », ensuite le groupe scolaire Nkuimi . Cette école ayant formé de nombreux cadres et fonctionnaires, le groupe comptait plus de 3000 élèves, à sa mort. Ma mère a pris le relais avec brio, elle a pu maintenir la barre pendant plusieurs années avant que à son départ plus récemment. Le témoin est passé à ma sœur cadette, Ndoumbe née Wandji Angèle qui a continué à maintenir le flambeau jusqu’à ce jour. Je tiens à rendre hommage à mes parents qui tous les matins partaient de très loin d’Akwa, ensuite du Grand moulin à Deido à l’époque sans route pour arriver à Soboum, très enclavé et des populations défavorisées. Je dis aussi merci à ma jeune sœur qui a pu malgré toutes les difficultés maintenir le fonctionnement du groupe malgré l’accumulation des difficultés grandissantes des familles dans ces lieux. Je viens aujourd’hui dès cette rentrée 2024-2025 l’accompagner pour préparer la Révolution du groupe scolaire, sa rénovation et sa réhabilitation a retrouvé sa place de numéro 1 dans la zone c est ce groupe qui a formé de milliers d’hommes depuis 47 ans jusqu’à ce jour.

Vous préconisez moderniser cet héritage familial de 47 ans. Qu’allez-vous faire exactement?

Je préconise moderniser cet héritage qui était le numero1 dans les quartiers Dakar, Soboum, Bilongué, entre autres, à travers plusieurs actions: la mise en place de l’enseignement du codage numérique avec un laboratoire professionnel, le partenariats avec les entreprises privées et les établissements scolaires locaux et internationaux de premier ordre, l’enseignement des langues nationales ( fulfulde, duala, medumba et autres), la rénovation architecturale avec l’apport de meilleurs architectes et artisans liant tradition et modernité, le renforcement de l’association des anciens élèves du collège, la bonne structuration des clubs culture et sport, la relance des cours d’arts plastiques, visuels, musique, théâtre, danse et d’autres expressions artistiques telles que la performance.



Nous faisons des reproches sur notre système éducatif, comment sortir ce groupe des sentiers battus ?



Notre système éducatif est lourd et très théorique. Nous ne comptons pas donner que nous sommes dans un Etat différent. Les manuels scolaires sont ceux homologués par l’Etat pour le compte de l’année scolaire 2024-2025. C’est ce que nous ferons en plus de cela qui fera la différence. Il est question d’adapter ces manuels aux enseignements ciblés avec l’engagement d’aller vers l’entreprenariat, donc former les élites de demain en contexte d’hostilité et de concurrence mondiale. Comme je l’ai dit plus haut, nous mettrons en place d’un laboratoire et de l’enseignement du codage qui va permettre à nos enfants d’être opérationnels comme on le voit en Inde. Nous remarquons que nos enseignants pourtant sortis des écoles professionnelles doivent être recyclés à l’utilisation du numérique ; il va s’en dire que nous mettrons à contribution des enseignants d’ailleurs pour utiliser à distance les meilleurs enseignants. Ces stratégies nous permettront de retrouver notre première place ici à Douala 3eme. Nous allons mettre l’accent sur le recyclage des enseignants, organiser des séminaires régulièrement, installer la fibre optique pour les cours connectés.