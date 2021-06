CAMEROUN :: Alamine Ousmane Mey : « Le cap de l’émergence nous impose un grand volontarisme » :: CAMEROON

Réformes, financements, risques, suivi-évaluation… le ministre de l’Économie, de la planification et de l’aménagement du territoire analyse avec cameroun Emergent, les conditions de réussite de la Stratégie nationale de développement 2020-2030.

La Stratégie nationale de développement 2020-2030 (Snd30) a été présentée au public le 16 novembre 2020. À quand le début de sa mise en œuvre ?

Permettez-moi d’emblée de dire que la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30), nouveau cadre de référence de l’action gouvernementale, a été adoptée lors du Conseil de Cabinet du 28 novembre 2019 et présentée au grand public le 16 novembre 2020, comme vous l’avez indiqué. Toutefois, sa mise en œuvre est effective depuis l’exercice budgétaire 2020, par l’implémentation de plusieurs orientations et considérations clés. Il s’agit notamment de la promotion de l’import-substitution, à travers une provision budgétaire en faveur de la production des biens de grande consommation qui grève notre balance commerciale ; l’accélération de la mise en service intégrale des grands projets de première génération, entre autres.

Le budget 2021 s’appuie-t-il sur la Snd30 ? peut-on avoir quelques éléments qui l’illustrent ?

Le budget 2021 est effectivement adossé à la SND30. C’est d’ailleurs une instruction du Président de la République. À travers la circulaire N° 001/CAB/PRC du 10 juillet 2020 relative à la préparation du budget de l’État pour l’exercice 2021, il a instruit un arrimage du budget de l’exercice 2021 aux réformes sous-tendues par la SND30, qui opérationnalise la seconde phase de la Vision de développement 2035. Le Débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu en 2020 pour le triennat 2021-2023, s’est appuyé sur les orientations de la SND30 comme socle de formulation des politiques publiques pour le triennat 2021-2023. Concrètement, la plupart des réformes et innovations du budget 2021 portent sur la transformation structurelle de notre économie, qui constitue le pilier fondamental de la SND30. On peut ainsi retrouver dans le budget 2021 : une dotation de l’ordre de 50 milliards de FCFA pour la production des biens de grande consommation (riz, poisson, mais, mil, sorgho) dans le cadre de l’import-substitution à laquelle nous avons fait mention plus haut ; les innovations fiscales et douanières de la loi des finances 2021 qui visent à favoriser et protéger la production dans les secteurs agricole et industriel ; l’accroissement des dotations en faveur des Collectivités Territoriales Décentralisées etc.

Le Cameroun lance simultanément la SND30 et un plan triennal de relance de l’économie post-covid-19. Comment vont se déployer ces deux outils de planification ?

Il faut noter que le Plan triennal de relance de l’économie post-Covid-19 fait partie intégrante de la SND30, prévue pour se déployer en trois grandes phases. Ce plan de riposte, ainsi que d’autres initiatives comme le Plan de soutien aux produits de grande consommation, nous permettront de renforcer la résilience de notre pays face aux chocs exogènes. Il convient également de souligner que la pandémie de la Covid-19 est venue conforter les options stratégiques de la SND30, notamment la nécessité de nous appuyer, plus que par le passé, sur nos potentialités et ressources nationales pour bâtir notre développement socioéconomique.

La SND30 envisage de réaliser une croissance moyenne de 8% sur les 10 prochaines années. Au regard du contexte de crise dans lequel la stratégie est lancée, ce chiffre n’est-il pas trop ambitieux ?

Permettez-moi de rappeler à ce stade que le taux de 8% de croissance moyenne envisagé a des fondements objectifs. Il est le résultat d’un exercice rigoureux de cadrage macroéconomique et budgétaire, réalisé lors de l’élaboration de la stratégie. 8% est le niveau de performance que nous devons réaliser en termes de croissance économique, si nous voulons atteindre notre objectif ultime qui est d’accéder au stade de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure en 2030. Il est donc tout à fait réaliste, dans la mesure où des simulations ont montré que ce niveau de croissance sera atteint si les réformes et plans préconisés dans la SND30 sont effectivement mis en œuvre. Il s’agit notamment de : l’orientation de la commande publique vers les prestataires locaux ; la promotion de nos meilleures entreprises dites « Champions nationaux » ; la valorisation du label « Made in Cameroon » ; l’accroissement de la production et de la productivité agricoles ; la mise en œuvre des plans et initiatives majeures de la stratégie. Dans ce contexte, la place du secteur privé est essentielle.

Parmi les risques pouvant compromettre la réalisation de cette performance, il y a les retards dans l’exécution des projets. Qu’est-ce qui est fait à ce jour pour minorer ce risque ?

Il est important de relever qu’après l’évaluation globale du DSCE, il est ressorti que les nombreux retards accusés dans l’exécution des projets de la première phase ont impacté négativement le taux de croissance tout au long de cette période. L’immaturité des projets et le manque de financements en étaient les principales causes. Pour minorer ce risque, la SND30 a mis l’accent sur la maturation des projets et un financement des projets par l’approche (Pro-jet-Finance) qui privilégie le partenariat public privé, en trouvant des financements alternatifs au Budget d’Investissement Public, limité face à l’ampleur des grands projets à réaliser.

Une cinquantaine de réformes ont été pré-identifiées pour accompagner la mise en œuvre de la Snd30. N’est-ce pas aussi un défi à relever pour le succès de cette stratégie ?

Cela pourrait paraître très ambitieux, mais ces réformes sont absolument nécessaires et indispensables. D’autres sont des réformes à caractère législatif ou réglementaire, avec l’avantage de ne pas générer des coûts importants. En tout état de cause, le cap de l’émergence nous impose un grand volontarisme et un réel changement de paradigme qu’induisent les réformes.

Lors de la présentation de la Snd30, des points de vigilance ont été soulevés par de nombreux acteurs, relativement à l’absence d’une stratégie de financement, de gestion des ressources humaines ou encore à l’architecture du suivi-évaluation. Ces observations vous semblent-elles pertinentes ?

En matière de financement, l’on devra recourir à différents leviers, notamment : les ressources budgétaires propres, à travers une politique fiscale adéquate ; les ressources du marché financier ; les ressources de la coopération bilatérale et multilatérale ; les ressources propres du secteur privé ; les partenariats publics privé (PPP) ; la mobilisation de l’épargne nationale et les transferts de fonds de la diaspora. Par ailleurs, un travail est en cours au MINEPAT à l’effet de décliner de façon opérationnelle les options de financement prises par la SND30. En matière de gestion des ressources humaines, la SND30 a mis l’accent sur la qualité du capital humain qui devra être utilisé pour atteindre les objectifs d’industrialisation de la seconde phase de notre Vision de développement. Un accent particulier sera mis sur l’accroissement de l’offre de formation technique et professionnelle, en relation avec les filières prioritaires de la stratégie. Concernant le dispositif de sui-vi-évaluation de la SND30, encadré par le décret du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, il permettra d’identifier les points de contreperformance et d’apporter le cas échéant des corrections nécessaires à la gestion de l’action, pour atteindre les objectifs d’une part, et d’autre part de réorienter les choix stratégiques en vue d’accroitre l’impact des politiques sur le développement. Nous comptons aller vite dans la mise en œuvre de ce dispositif qui se veut inclusif. Il comprendra les représentants des différentes catégories des acteurs du développement.