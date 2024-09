Les femmes de Orange Cameroun font la rentrée scolaire avec les enfants défavorisés :: CAMEROON

Réunies autour de l’Association Des Femmes de Orange Cameroun ADFORC l’opération rentrée scolaire ADFORC (ORSA) est l’un des rendez-vous de l’action solidaire en faveur des couches sociales vulnérables. Cette année encore comme depuis 2004, les femmes ont apporté leur soutien aux enfants.

De l’avis même des femmes de Orange Cameroun, le décor a été planté à l’ouverture de la cérémonie qui a eu lieu à eu lieu au siège Orange Cameroun à Makepe Douala « Nous avons choisi il y’a 20 ans, de nous réunir et de nous unir pour promouvoir, par des actions de solidarité, l’éducation des jeunes, la formation en vue d’une réinsertion professionnelle et l’autonomisation des femmes et de la jeune fille vulnérable et ainsi contribuer à notre échelle à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable ».



Le programme a été déroulé par la présidente de l’ADFORC. Cette année comme chaque année, les Kits sont constitués de sacs scolaires, de livres au programme, de fournitures et d’une aide à l’inscription. Bien plus et pour la présidente « Nous accompagnons ces enfants de la maternelle jusqu’à la fin du cycle secondaire ». Ceux-ci, choisis sur la base des critères bien définis, sont de statuts divers parmi lesquels : Des orphelins des structures sociales et association que nous accompagnons notamment : l’orphelinat Magnificat à Douala, l’orphelinat Saint François d’Assises à Yaoundé et l’Association des veuves et orphelins de Douala. Des d’enfants sous-tutelle du Ministère des Affaires Sociales. Ainsi que les enfants des regrettés employés de Orange Cameroun décédés.

Bien plus, à travers ORSA « chaque année, nous attribuons un trousseau et une bourse de formation dans un centre de la promotion de la Femme et de la Famille à des jeunes filles en déperdition scolaire et femmes en quête de réinsertion issues de milieux sociaux défavorisés. Cette année, nous comptons un effectif de 05 boursières actuellement en cursus au CPFF de Douala 5 ».

Au finish, est-il possible de dresser un bilan d’une action citoyenne qui pour le Délégué des affaires sociales constitue « Un moment ou l’humanité rencontre l’humain. L’amour et la charité se confondent et fusionnent. Les inégalités et la vulnérabilité disparaissent. La résilience et la justice sociale se trouvent renforcées » ? Orange Cameroun avance un aspect quantitatif « Nous soutenons en moyenne 200 enfants en âge scolaire chaque année ».

Cependant que le délégué évoque un aspect qualitatif et immatériel sous forme d’exhortation aux bénéficiaires que sont les enfants « Par cet engagement à soutenir vos familles et vous-même, vos mamans de QDFORC nourrissent un rêve, celui que demain, vous deveniez des ingénieurs, des professeurs, des magistrats, des médecins, des travailleurs sociaux comme moi, des entrepreneurs, des hauts fonctionnaires et cadres ».