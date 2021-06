CAMEROUN :: Le port Autonome de Kribi se met sur les starting-blocks vers la dématérialisation. :: CAMEROON

« La Lettre du PAK », organe d’expression du Port Autonome de Kribi (PAK), a célébré son 100e édition. Avec en toile de fond son ouverture au grand public pour servir de source d’information. Déjà, au port, la Dématérialisation des procédures se met en place.

Une rencontre a eu lieu à Kribi. Elle a rassemblé ce qui compte de la presse digitale au Cameroun autour de l’édition spéciale 100e édition de la lettre du PAK. Les échanges ont eu lieu entre les cybers journalistes et la rédaction du bulletin d’information du PAK. Sous les éclairages de Reine Ursula Nkoa, cheffe cellule communication et RP du port autonome de Kribi. On apprendra alors que, au sortir des fonts baptismaux, « le leitmotiv était de rendre compte aux personnels des activités menées par le PAK afin de mieux les valoriser et les promouvoir »

Autant qu’elle fait vivre les temps forts de l’activité de l’entreprise. Dans son éditorial, Patrice Melom, Directeur général du PAK et Directeur de publication l’a d’ailleurs souligné «Cette vitrine hebdomadaire est née d’un besoin de promotion du tout nouveau port en eau profonde de Kribi et d’une quête de notoriété de la nouvelle autorité portuaire auprès de ses employés »

Il était donc temps, cette 100e édition sert de « marqueur que l’entreprise a voulu saisir de manière spéciale pour questionner le chemin parcouru et poser des repères solides pour demain » C’est dans ce sens que Ursula Nkoa a estimé qu’il était désormais nécessaire de l’ouvrir au grand public pour qu’elle serve de source d’information notamment aux journalistes. Il s’agit pour le PAK de s’ouvrir à un extérieur en perpétuelle mutation. Il y a urgence d’arrimer le PAK aux standards internationaux pour faire face à la concurrence.

Aussi, sur la place portuaire de Mboro, la dématérialisation des procédures est en marche avec la mise en place des Systèmes d’Informations Portuaires étendus (SIPE). Il s’agit des outils logiciels permettant la planification et la gestion en temps. Avec pour finalité de rendre l’information en temps reel et permettre le suivi des opérations portuaires de bout en bout. La communauté portuaire de Mboro sera ainsi connectée autour d’une plateforme fiable et sécurisée.