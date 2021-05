CAMEROUN :: Protestations du MPDR contre la répression des Commerçants et recommandation du dialogue :: CAMEROON

Madame le Maire, Le MPDR a pris connaissance avec douleur et inquiétudes, de la bataille rangée qui a récemment opposé les commerçants aux forces de l’ordre au marché Kololoum, dans votre ressort territorial de Douala IIème.

La violence des scènes qui ont fait le tour du monde et mobilisé l’attention, nous conduit à regretter pour les dénoncer, la répression dont ont été victimes les commerçants.

Le MPDR retient clairement et sans détour, votre responsabilité dans la survenance de cet événement déplorable dont notre pays n’a pas besoin en ce moment. C’est en effet l’absence de dialogue et la mécanique d’une administration qui n’écoute pas le peuple, qui sont à l’origine de cette situation.

Le MPDR estime que la situation économique actuelle, a généré une précarité terrible et très délicate qui ne permet plus à la plupart de ces petits commerçants, de payer des sommes souvent injustifiées pour exercer leurs activités. La plupart sont des responsables de famille très endettés, stressés et malades qui ne dorment même pas, et vivent l’enfer.

Le MPDR tout en restant attaché à la nécessité du respect de l’ordre public et des institutions, rappelle que ce sont les mauvaises décisions, le refus du dialogue et l’arrogance qui créent tous les problèmes avec ces citoyennes et ces citoyens. Nous rejetons fermement l’émeute et le désordre, mais nous rejetons autant le mépris et les taxes injustifiées : OTPV ; TAXE D’HYGIENE, TAXE DE CECI ET TAXE DE CELA. Bientôt une taxe de respiration sera imposée aux commerçants. Par ailleurs, les préposés de la mairie font preuve d’une arrogance inacceptable, maladroite et inappropriée dans tous les sens du terme.

Le MPDR veut vous faire confiance, pour agir comme une patriote soucieuse d’éviter ces images d’émeutes à notre pays. Allons-y avec le dialogue, et tout se passera bien, et on conviendra avec les représentants des commerçants, des conditions, des formes, des niveaux et des principes des taxes consensuelles.

Le MPDR vous assure que le commerçant ne refuse jamais de participer au développement de la ville, en payant des impôts et des taxes, mais on ne peut pas lui demander de payer cent mille FCFA pour un mètre carré de trottoir, sous la pluie, le soleil, les bandits ainsi que toutes sortes d’arnaqueurs publics.

Le MPDR qui dispose d’une forte tradition de médiation et de dialogue, est disposé à vous apporter son concours, son expertise et sa bonne foi, pour contribuer à créer des bases pérennes, justes et équitables dans les rapports avec les commerçants.

Le MPDR saisit cette occasion pour vous exprimer ses encouragements ainsi que sa fraternelle considération./.

SHANDA TONME

Copie : Gouverneur R/LT

Préfet Wouri