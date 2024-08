CAMEROUN :: La rentrée scolaire et le match des Lions indomptables animent les passions :: CAMEROON

Initialement prévue pour le 2 Septembre, la rentrée scolaire aura finalement lieu le 9 septembre. Déjà l’épineux problème de l’Association des Parents d’Elèves et d’Enseignants APEE reste à résoudre autant que les parents sont confrontés aux difficultés d’accès aux manuels scolaires. Sur le plan sportif, le conflit triangulaire Mouelle Kombi-Samuel Eto’o-Joseph Antoine Bell anime le débat.

En commençant par les Préparatifs de la rentrée scolaire, La Voix du Consommateur, journal dédié au citoyen annonce « Les parents d’élèves aux abois ». Pour le tabloid, Les mauvaises conditions de vie sont à l’origine de la situation dans laquelle les Camerounais vivent actuellement. Une inflation qui n’épargne aucun produit plonge les citoyens dans l’incertitude. En effet, plusieurs familles n’ont simplement pas les moyens d’équiper leurs enfants pour l’année scolaire qui arrive à grand pas...

Et pourtant, Luc Magloire Mbarga Atangana, estime qu’à l’occasion, « Chaque Camerounais doit se sentir à l’aise ». Ces Propos ont été tenus, ce 27 août à Yaoundé, par le ministre du commerce, lors du lancement de l’Opération spéciale de ventes promotionnelles des fournitures scolaires et autres produits de grande consommation, baptisée Rentrée Commerciale 2024… Relaie Info Matin.

Le quotidien Le Jour précise « Jusqu’à 25% de réduction des prix de livres et fournitures ». C’est à l’occasion d’une opération de ventes promotionnelles organisée par le ministère du Commerce, en partenariat avec des entreprises citoyennes au Boulevard du 20 mai à Yaoundé, devant prendre fin au 8 septembre prochain.

Sur le terrain de football le quotidien Le Messager paraissant à Douala parle de l’Affaire Marc Brys-Samuel Eto’o: et explique « Pourquoi le sorcier blanc doit être limogé ». Entre levée de boucliers et indignation collective, la sortie au vitriol du sélectionneur des Lions indomptables contre le président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), a été mal digérée et taxée de non avenue par les associations de footballeurs, d’entraîneurs et des acteurs du football camerounais, qui demandent à l’unanimité, le licenciement du technicien belge.

La raison de cet imbroglio est « L’incompétence de l’Onies fait des ravages » retorque Le Reporter Sport. Et pour cause, Depuis quelques jours, les responsables de l’Onies avec le Ministère des Sports brillent par un sabotage systématique des efforts consentis par le président de la République Paul Biya pour doter son pays le Cameroun des infrastructures sportives étant en porte-à-faux avec le président de la Fécafoot. Subitement nos stades sont impraticables.

Finalement, l’Essor démontre comment « Samuel Eto’o minutieusement broyé par l’Etat ». L’actuel président de la Fécafoot, longtemps porté au pinacle par certains de ses compatriotes de par son passé glorieux en football, est au regard des événements présents devenu l’ombre de lui-même suite à la mise en parenthèses de toutes ses décisions par le gouvernement.