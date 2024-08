CAMEROUN :: RAPPPEL A L’ORDRE: La République est laïque, l’Etat est impersonnel,la Nation est une :: CAMEROON

Que personne ne se méprenne, que personne ne s’égare et surtout que personne ne s’installe dans un confort qui ressemble à la posture d’un seigneur tout puissant dans son Etat à lui, un Etat dans l’Etat.

Mais si d’aventure, quelques individus, franchissent toutes les lignes rouges par rapport à ces recommandations, alors chaque citoyenne, chaque citoyen, est légitimement fondé à les rappeler à l’ordre.

Pour ceux qui n’auraient pas pris connaissance du texte du serment de Paul Biya devant les élus du peuple avant de prendre ses fonctions, il est sans doute urgent qu’ils aillent vite s’y ressourcer pour s’assurer que le Chef de l’Etat s’est engagé à préserver la République dans toute son expression, son statut, ses institutions ainsi que ses devoirs, pouvoirs et prérogatives.

Ce que je fais aujourd’hui, j’aurais dû le faire plus tôt, beaucoup plus tôt, tant des personnalités, hauts commis de l’Etat, supposés républicains et fidèles de nos institutions ainsi que de celui qui les incarne, sèment dorénavant un désordre difficile à qualifier.

Comment peut-on retrouver des gens aussi proches, aussi élevés dans la hiérarchie, des proches conseillers, des soldats du rang de général et de Colonel, des membres du gouvernement, des magistrats, des directeurs d’administration centrale, sur les prétoires des églises. Ils se présentent comme PASTEURS ET PREDICATEURS, GOUROUS ET GUIDES, et avec ces titres, ils troublent les consciences, ordonnent des illégalités, influencent négativement les décisions d’Etat, gâtent la justice, octroient des faux marchés ou des marchés surfacturés, prennent les épouses des gens, organisent des fausses missions hors du pays, placent la famille et les amis à des postent qu’ils ne méritent pas et sèment la corruption voire le pillage.

NON ! NON ! NON et NON. Il faut arrêter tout ça. Ceux qui ont librement choisi d’embrasser certaines carrières, ceux qui ont eu la chance de bénéficier de la confiance du chef de l’Etat pour être nommés ou élevés à des postes de responsabilité importants, cruciaux et décisifs pour servir la République, l’Etat et nation, doivent s’abstenir de s’écarter de cette mission.

La République est laïque, l’Etat est impersonnel et la Nation est une. Que certains se livrent sournoisement ou secrètement à des dérives et des déviances sans ameuter l’opinion, les regards et les intelligences, l’histoire les rattrapera et les sanctionnera. Mais qu’ils affichent ouvertement et ostensiblement ces fautes, ces insubordinations et ces déchéances, anticonstitutionnelles et antirépublicaines, procèdent de la provocation, de l’injure et bien évidemment de la trahison.

Il faut arrêter tout ça. Il faut y mettre fin. Il faut rappeler les fautifs et les égarés à l’ordre. Si vous voulez demeurer dans cette posture de défi et de déviance, c’est votre choix, c’est votre décision et c’est votre responsabilité. Mais de grâce, démissionnez, par respect pour le chef de l’Etat, par reconnaissance à l’homme qui s’est engagé devant les élus, devant nous et devant dieu, à préserver, à défendre et à protéger les emblèmes du Cameroun.

Il vient un moment où les dérives deviennent intolérables, inacceptables, insupportables. Quand c’’est trop c’est laid, vraiment.

Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants ? Répondez à Paul Biya, et vérifiez par vous-mêmes, dans votre comportement, vos dérives quotidiennes, si vous suivez le président ou si vous abusez de sa confiance./.