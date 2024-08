CAMEROUN :: Act of worship saison 12 : le rendez -vous des adorateurs ce 25 août au palais des congrès. :: CAMEROON

"Un Son de Victoire" sera relâché ce dimanche 25 août dès 16h au palais des congrès de Yaoundé sur la nation camerounaise c'est l'essentiel à retenir de la conférence de presse tenue ce 22 août au Centre Culturel Ubuntu entre les Hommes de médias et l'équipe d'organisation de la soirée des Adorateurs "Act of Worship"( AOW).

Il faut le préciser, c'est depuis 2012 que cette plate-forme dynamique constituée de jeunes Camerounais aux multiples talents se sont mis au service de la jeunesse chrétienne afin de contribuer à l'éclosion d'une nouvelle génération d'adorateurs qui adorent le "Père en esprit et en vérité".

Act of worship s'inscrit également dans une logique de formation tant théologique que pratique sur la louange et l'adoration.

Les chiffres sont visibles et réels des Masterclass, une série de soirée de louange et d'adoration organisée au Cameroun avec les artistes locaux et internationaux à l'instar de "Charles Citenga, Simiane" et bien d'autres.

Pour cette saison 12, 4 artistes camerounais au registre 100% gospel trillés sur le volet ont décidé d'un commun accord de donné, d'unir leurs voix comme les 12 tribus de Judas pour cette soirée de louange et d'adoration.

Le Rendez-Vous des Adorateurs pour cette saison est placé sous le signe d'un "Son de Victoire" avec en tête d'affiche : Samuel Shukrani's, Grâce Béthel, Bisong Nevers, Bénédiction murielle. Ses artistes face à la presse ce 22 août, tous d'un commun accord ont répondu à l'appel du Seigneur pour rendre ministère via son humble serviteur "Act of Worship" donc l'objectif crucial de cette soirée vise à célébrer l'Eternel en esprit et en vérité afin de ramener les âmes égarées, mais surtout prier pour la nation camerounaise qui sera face aux échéances électorales en 2025.

On rappel que la plate-forme chrétienne "Act of Worship"( AOW) a pour vision de promouvoir l'adoration, la louange et toutes sortes de talents, quels qu'ils soient pour la gloire de Dieu;

Créer un espace pour les jeunes en particulier et l'Eglise en général pourront communier, partager, louer et adorer dans la liberté que nous accorde le Saint-Esprit ;

Apporter une formation autant théologique que pratique sur la louange et l'adoration;

Apporter l'évangile de Christ à ceux qui ne l'ont pas encore reçu.

Etats des préparatifs Soirée des Adorateurs.

Selon Daniel Mebale chargé de communication de la plateforme "Act of Worship", par ailleurs CEO de Gospel Feeling tout est fin prêt à 80%, nous avons démarré les répétitions depuis 1 mois déjà, les campagnes de communication via les Tours Médias ont démarrés depuis lundi dernier, dès samedi prochain nous allons procéder à la mise en place technique de la salle du palais des congrès de Yaoundé afin d'être prêt dimanche 25 août dès 16h avec la Soirée des Adorateurs. Nous avons mis un accent particulier sur la qualité du son, lumière, les choristes en cœur ( Praise Act) que nous allons servir au peuple de Dieu afin qu'ils vivent une soirée mémorable dans la présence du Saint- Esprit précise t-il au sortir de cette conférence de presse qui s'est achevée autour de 16h.

En guise de rappel la soirée de louange Act of Worship saison 12 est libre et gratuite.

Contact équipe : worshipacts@gmail.com

+33 616865114

+237699799068.