CAMEROUN :: Gestion des Fonds COVID 19: Communiqué à propos du Rapport d’étape de la Cour des comptes :: CAMEROON

La honte de certains peuples, le seuil de haine, d’instinct criminogène, de fracture ainsi que de toutes les ruptures, et aussi, pire la prédisposition à des guerres sectaires, destructrices et dévastatrices, s’observent facilement dans l’empressement à prononcer des condamnations radicales, des sentences sans appel de même que l’élimination de groupes ou individus.

Les réactions qui suivent la publication troublante du rapport d’étape de la Cour des comptes relatif à la gestion des Fonds COVID 19, nous administre la preuve si besoin était encore, de l’état moral du pays dans tous les sens du terme, que l’on se situe à droite ou à gauche des exigences de transparence dans notre système de gouvernance.

L’intolérance et l’éloignement du principe de dialogue, caractérisent ces réactions pressées d’envoyer des gens à la potence, aveuglées par la perspective des souffrances, tiraillées par le besoin de crime et de châtiment, au besoin en convoquant l’étranger. Le souvenir de deux ministres couchés sur un rien de matelas à même le sol dans une minuscule pièce infecte de la direction de la police judiciaire, excite quelque uns assoiffés de vengeance, perdus dans des haines, des rancœurs et des vengeances. Mais cette image grandit-elle la république et purifie-t-elle la société, pour que l’on en soit à souhaiter une répétition ? Laissez donc le temps, les faits et les paroles produire la vérité, et laissez la justice fusse-t-elle impure, dire sa propre vérité, celle du système des hommes, en attendant d’être corrigée ou dénoncée par celle du système de Dieu.

Rien ne sert de courir pour accuser, juger, condamner et tuer, parce que même dans les pires des cités hantées par le crime, la mafia, le désordre et les vols, la voix la plus sûr pour les lendemains, demeure la patience, l’élévation d’esprit, et la mesure en toute chose./.

Yaoundé, 25 Mai 2021

SHANDA TONME

Président, Médiateur Universel