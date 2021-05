CAMEROUN :: Regards, Batobayé - ils sont où ?! LES EXPERTS DU BUG:180 milliards... 180 milliards... :: CAMEROON

Depuis la publication du rapport de SCSI, l'on a vu surgir de terre des néospécialistes informatiques en tout genre. Dans un pays où ce brigand de Fame Ndongo a offert des ordinateurs hydroalcooliques aux étudiants après avoir escroqué 75 milliards sans aucun scrupule, les Camerounais sont subitement tous devenus ingénieurs du numérique.

Tout le monde s'est donc mis à décortiquer le bug pour le discréditer ; et par "tout le monde", j'entends 100,48% des personnes qui n'y avaient rien cotisé !!

Mais que constatez-vous à présent ? Depuis que la cour des comptes a publié son rapport de 32 pages sur le haut banditisme du Gang de Malfrats de Yaoundé autour de l'argent débloqué par le FMI pour lutter contre le Covid, tous ces spécialistes du dimanche ont soudain pris la brousse de Moulvoudaï ! Ils sont où ? Batobayé .. je ne les vois pas !

Pour SCSI, ils avaient pourtant exigé l'audit judiciaire, l'audit religieux, l'audit wamakoulien, et même l'audit auditif ! Aujourd'hui, ils ont perdu leur dictionnaire et ne savent plus du tout ce que "audit" veut dire. Qu'est-ce qui s'est donc passé ? Où est leur méticulosité ? Cette concentration dont on aurait eu tant besoin pour décortiquer le braquage de 70% du budget de l'État (3000 milliards !!!) pour une CAN qui a glissé comme une prostituée sous la pluie !

Mon frère du village David Eboutou, le Mauvais Esprit Obscur et Nuisible (MEON), le justicier judiciaire Me Ntimbane, le Triple Prisonnier Atanga Nji, le prophète du Mal Malachie, et tous les corbeaux de Vision Cancre (la chaîne de vélo la plus tribaliste du système solaire) sont ils au courant que 3000 milliards + 180 milliards, + les 61 milliards de dette directe de Camair-Co... sont des montants plus colossaux que tous les SCSI du monde réunis ? Où est votre demande d'expertise à ce niveau ?!

Batobayé - je dis ils sont où ?

Pour détourner l'attention d'une clique d'escrocs qui sinistrent la vie des Camerounais depuis 40 ans, on a voulu créér l'affaire de l'affaire dans l'affaire, et on a orienté les naïfs vers des trivialités alors qu'un VOL MASSIF se passait sous leurs yeux. Il faut être de vrais MOUTONS pour se laisser entraîner à demander des comptes à celui à qui vous n'avez rien donné, pendant que vous épargnez celui à qui vous payez vos impôts. C'est de l'imbécilité voulue !

Je vous révèle que moi-même je doute de la thèse du bug...! Sauf qu'à part le commérage de bidonville, vous avez été incapables de nous fournir un contre-audit qui m'aurait permis d'affirmer un détournement. En lieu et place, vous avez confondu la science au kongossa. Résultat des courses, vous voilà totalement perdus comme des âmes errantes devant des exemples de vol indiscutables !

Hier encore, Canard-Co vous a rappelé que ses avions pèsent 3 kilos et fonctionnent au vinaigre, de sorte qu'une simple pluie suffit à les jeter hors de piste (comme lorsque le sarcophage ambulant de 88 ans a trébuché sur l'escalier à Paris). Pourtant, de l'argent avait été débloqué pour acquérir deux Boeing Dreamliner en 2015 qui eux n'auraient pas été balayés par le vent ! - Où sont ces avions ? Batobayé - ils sont où ?

Et les spécialistes en audit ... Ils sont où ?!

EN BREF :

Le jour où vous aurez compris que le régime de Yaoundé est une secte maléfique qui vous vampirise comme des mineurs, vous saurez enfin où sont vos véritables ennemis. L'année dernière, les Wamakouliens s'étaient excités du fait que j'appelle leur pays le "Chèvreroun", mais que voulez-vous qu'on dise quand des gens se mettent à suivre bêtement une tendance dans laquelle on les envoie pour les distraire du vrai sujet ?

C'est le comportement exact des moutons de monsieur Panurge (personnage créé en 1552 par l'écrivain François Rabelais), qui se sont mis à sauter eux aussi dans la mer sans réfléchir, juste parce qu'ils avaient vu l'un d'eux être jeté dans l'eau. Et c'est ainsi qu'ils moururent tous noyés ! Vous pouvez nier la ressemblance ?!

Bref, nous attendons aussi l'audit et les emprisonnements qui vont avec (y compris les complices moraux). Si vous pensez qu'on va laisser passer ça sous silence, alors courage !