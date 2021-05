CAMEROUN :: PRINTEMPS D'AMOUR ENTRE L'UNIVERSITE DE YAOUNDE 2 ET L'AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE :: CAMEROON

Les axes stratégiques de coopération relatifs au nouveau programme d'insertion professionnelle de l'Agence Universitaire de la Francophonie ( AUF) en faveur des diplômés de l'Université de Yaoundé 2 - Soa, ont été définis mardi dernier, au cours de la visite de travail du Prof. Slim Khabous, recteur de l'AUF, à l'université de Yaoundé 2.

L'AUF se veut plus scientifique et chantre de l"employabilité et de l'insertion socioprofessionnelle des diplômés de son réseau d'établissements d'enseignement supérieur. C'est le cas de l'Université de Yaoundé 2 qui, bénéficiera largement des 400 millions francs CFA que l'AUF, dans le cadre de sa Stratégie 2021 - 2025, met à la disposition du Cameroun, au profit des universités membres de l'Agence.

Lors de sa visite de travail le mardi 18 mai 2021, devant le top management de l'Université de Yaoundé 2 conduit par le Prof. Adolphe Minkoa She son recteur, le patron de l'AUF a décliné les principaux axes de son nouveau Programme pour les diplômés de l'enseignement supérieur au Cameroun.

Il s'agit de l'employabilité, la recherche, le numérique éducatif. Pour le Tunisien Slim Khabous, il est question de montrer que les universités ne sont pas seulement des agents de formation, mais également des agents économiques, "parce que des solutions innovantes peuvent sortir des laboratoires des universités, pour donner des solutions à nos pays". En effet, la Stratégie 2021 - 2025 découle d'une consultation mondiale lancée par l'AUF. Elle a consisté en l'écoute de tous les protagonistes du système universitaire francophone.

De cette étude, a jailli une commune préoccupation: la massification des effectifs des étudiants ainsi que leur difficulté à se frayer un chemin dans le monde impitoyable du travail. Pour l'Agence, il s'agit donc de travailler à une méthode eficiente qui permette aux étudiants de se révéler, afin de devenir eux-mêmes des pourvoyeurs d'emploi. Et pour ce faire, Slim Khabous le recteur de l'AUF a indiqué que l'institution qu'il dirige, a mis sur pied, un nouveau réseau complémentaire de formations : les Centres d'Employabilité Francophones ( CEF). Ces derniers ne se substituent pas aux célèbres Campus Numériques Francophones ( CNF ), mais en sont complémentaires.

Les CEF, a précisé le patron de l'AUF, permettront aux diplômés du supérieur d'avoir les coudées franches, avant d'affronter le monde de l'emploi. Et pour faire plus concret, l'AUF a annoncé la construction de deux centres pilotes CEF au Cameroun, dont un à l'Université de Yaoundé 2 - Soa. L'institution académique dirigée par le Prof. Adolphe Minkoa She qui n'a pas caché son ambition de faire de Yaoundé 2 un technopole de Sciences sociales dans la sous-région Afrique Centrale, est donc un partenaire privilégié du programme novateur de l'AUF. "Dans nos centres, on va accompagner les étudiants avant de les proposer sur le marché de l'emploi.

Ces centres proposent une série de formations gratuites complémentaires qui s'ajoutent à la formation technique classique pour qu'ils soient capables de trouver un travail plus rapidement et plus efficacement", a tenu à préciser le patron de l'AUF. Modérateur des débats, le recteur de l'Université de Yaoundé 2, le Prof. Adolphe Minkoa She, a sollicité l'AUF pour la formation de son corps enseignant pour les techniques d'enseignement à distance. " Il ne s'agit pas pour un enseignant de mettre le PDF de son cours en ligne pour les étudiants, mais bien plus.

C'est aussi une technique que nous devons apprendre", a-t-il fait savoir. Doyen de la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l'Université de Yaoundé 2, le Prof. Alain Ondoua, par ailleurs ancien directeur Bureau Afrique Centrale et Grands Lacs de l'AUF, a sollicité Slim Khabous pour des revues scientifiques de renom, en vue de la publication des articles des enseignants et des chercheurs. " La plupart de nos collègues publient des articles juste à des fins alimentaires, pour passer au grade supérieur", a confessé le doyen Alain Ondoua, alors que sa collègue la Professeure Nadine Machikou la conseillère technique auprès du recteur de l'Université de Yaoundé 2, plaidait pour l'égalité des genres au sein de l'AUF. " Oui, je suis d'accord avec vous, mais égalité scientifique, égalité à compétence égale, et non égalité idéologique. Je vous rassure que depuis ma prise de fonction comme recteur de l'AUF, c'est du 50% pour tous les postes directeurs, pour ce qui est de l'aspect genre ".

Au Prof. Alain Ondoua, le Prof. Slim Khabous a promis la prise en compte de sa requête qu'il a trouvé pertinente, soit par la création d'une grande revue scientifique francophone, soit par un partenariat avec des revues réputées. C'est vraiment le printemps d'amour, la lune de miel entre l'Agence Universitaire de la Francophonie, et l'université de Yaoundé 2.