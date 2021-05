CAMEROUN :: L’UNESCO, le Minjec recompensent les gagnants du concours de photographie pour prévenir l’extrémisme :: CAMEROON

Mai 2021 et nous sommes au Cameroun, les chosent s’améliorent mais rien ne change. L’insécurité ambiante continue de régner dans certaines régions du pays. Même si on a l’impression que tout est en ordre, il faut rester sur ses gardes. Avec la montée en puissance du numérique et l’évolution des technologies, la tâche reste très difficile à accomplir. Pour la simple raison que cela favorise l’évolution des discours haineux et le repli identitaire (à cause du tribalisme).

Face à cela, le Ministère de la jeunesse et de l’éducation civique a organisé un concours pour pouvoir être en communion et échanger avec certains jeunes qui auront répondu à l’appel à candidature. Le thème n’était autre que : « Comment bâtir la paix et le vivre ensemble au Cameroun ».

Ce 18 Mai 2021 à l’hôtel Hilton de Yaoundé, les lauréats ont été récompensés. Récompensés pour leur courage et leur volonté à vouloir participer au bien-être du pays. C’était donc sous le haut patronage du ministre de la jeunesse et de l’éducation civique MR MOUNOUNA FOUTSOU.

Les réelles raisons de la mise sur pied du concours

Désireux d’impliquer les jeunes dans les actions de consolidation de la paix et du vivre ensemble, le gouvernement a mis sur pied ce concours. Pour cela la discussion entre les membres du gouvernement et les jeunes leur aura permis de comprendre les conséquences de la violence et des discours haineux sur l’intégration nationale. Eux qui en sont les principaux responsables tant ON-LINE que OFF-LINE.

C’est à travers des échanges en présentiel et en visioconférence que tout a été possible. Il fallait amener les jeunes à lutter la violence et la haine au Cameroun, montrer les efforts du gouvernement en collaboration avec les partenaires au développement et les jeunes pour la culture de la paix sur le territoire national.

La remise des prix aux lauréats

Ils sont sept lauréats et font parties de ceux-là qui ont répondu à l’appel à proposition lancé le 15 Mars dernier par le gouvernement. Ceux sont des jeunes âgés entre 15-35 ans qui ont pu produire les meilleures photographies ou illustrations graphique sur le thème qui leur a été donné : « les conséquences de la haine et de la violence sur les jeunes au Cameroun ». Ils ont reçu leurs récompenses ce 18 mai 2021 à l’hôtel Hilton au cours d’une cérémonie où les membres du gouvernement, le responsable du SNU, les responsables du MINJEC, les artistes et eux même se sont exprimés.

C’est déjà un grand pas en avant. Tout le monde doit être impliqué dans cette lutte. Car comme l’a si bien dit le ministre dans son discours « si nous devons être, comme le dit si bien le président de la république son excellence M Paul BIYA ‘’les mendiant de la paix’’, alors soyons-le tous, adultes, jeunes, hommes, femmes et levons-nous tous ensemble, gouvernement, Système de Nations Unies, Société civile et population pour appeler de nous vœux cette paix, gage d’un Cameroun nouveau, émergeant et uni dans sa diversité »

C’est donc après des échanges et discussions lors de cette cérémonie que les lauréats ont été récompensés. Les jeunes devraient prendre plus au sérieux ces concours qui se font en ligne car le numérique c’est l’avenir et l’émergence.