CAMEROUN :: Des hauts responsables de la firme chinoise HUAWEI en tête à tête avec le Premier ministre :: CAMEROON

Célébration du 20ème anniversaire de la téléphonie mobile au Cameroun, le géant des télécoms illumine les festivités par un don d’appareils de vidéoconférence de dernière technologie au gouvernement.

La célébration des 20 ans de téléphonie mobile au Cameroun est en cours depuis le 17 mai 2021. L'événement se tient au Hôtel Hilton de Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

Mais en marge de la cérémonie d'ouverture du CAMMOB 2021, MR. Terry HE le Président de HUAWEI Northern Africa, a été reçu en audience, par Son Excellence le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Joseph Dion NGUTE. Le Président de HUAWEI Northern Africa a dit toute la profonde gratitude du Groupe HUAWEI, pour le soutien que lui apporte le Gouvernement camerounais. M. Terry HE a fait savoir que depuis l'éclosion mondiale de la Covid-19, le Gouvernement du Cameroun a conduit le peuple camerounais dans une lutte courageuse contre la pandémie, en assurant la sécurité de ses citoyens, mais aussi celle de HUAWEI. Au nom de la Société HUAWEI, M. Terry HE a exprimé sa grande déférence pour le Président de la République, Son Excellence Paul BIYA.

HUAWEI, un vrai partenaire pour le décollage numérique du Cameroun

Au cours de cette audience empreinte de beaucoup de convivialité, le haut responsable de HUAWEI a mis l'accent sur les progrès significatifs de HUAWEI au Cameroun. Sur ce volet, M. Terry HE a cité le développement national de la large bande, la construction des villes intelligentes, l'électrification en zones rurales. Le géant chinois et mondial des télécoms agit aussi dans plusieurs autres domaines, pour le développement du Cameroun.

L'audience accordée par le Premier ministre du Cameroun au Président HUAWEI Northern Africa, a été ponctuée par la remise au Gouvernement camerounais, de 20 Unités de systèmes de conférence intelligents de dernieres technologies : " HUAWEI IDEAL HUB". Une façon concrète pour la Multinationale, d'exprimer son soutien au Cameroun, pour la célébration de ses 20 ans de téléphonie mobile.

HUAWEI, allié du Cameroun contre la Covid- 19

Pendant l'audience, M. Terry HE a fait savoir au Premier ministre, Joseph Dion NGUTE, que depuis la visite de M. CAO Jibin au Cameroun en octobre 2020, HUAWEI a fait un don de 100 millions francs CFA au Gouvernement du Cameroun, en vue de l'appuyer pour sa lutte contre la Covid-19. HUAWEI a en outre, collaboré avec d'autres partenaires du Cameroun, dont MTN, en vue des dons en vaccins contre la Covid-19, à travers le Ministère de la Santé Publique. Des vaccins qui aux dires de M. Terry HE, sont en cours d'acquisition.

HUAWEI initie les Étudiants camerounais à l'élite du Digital

L'assiette de l'Accord de Partenariat stratégique dans le domaine des TIC entre HUAWEI et le Cameroun, s'est élargie, avec l'ajout de deux nouvelles grandes Écoles : lAI - Cameroun et IFTIC - SUP. Ces deux grandes Écoles bénéficient désormais du précieux Programme "HUAWEI ICT ACADEMY ". Il s'agit d'un partenariat qui a déjà vu 524 Étudiants camerounais formés, ainsi que 39 Enseignants. Pour cette année 2021, l'entreprise chinoise de télécommunications envisage la formation de 2000 Étudiants camerounais en TIC.

C'est donc judicieusement qu’au cours de l'audience qu'il a accordée à M. Terry HE, le Premier ministre camerounais, Joseph Dion NGUTE, a salué les efforts et la contribution de HUAWEI, dans la formation des jeunes, ainsi que pour le transfert des compétences opéré en TIC.

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Joseph DION NGUTE a exprimé la haute appréciation du Chef de l’Etat et celle du Gouvernement camerounais pour la contribution du groupe Huawei au développement de l’économie numérique au Cameroun et il a ajouté « nous restons ouvert à toute proposition visant à accompagner le Gouvernement dans le cadre de son émergence 2035 ».

Plus que jamais, la présence et la participation très distinguée et remarquée de HUAWEI au CAMMOB 2021 en cours à l'hôtel Hilton de Yaoundé, n'est ni acte de parade ni action improvisée : le géant chinois et mondial des télécommunications est au cœur de la stratégie de développement de l'économie numérique du Cameroun.