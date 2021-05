Covid-19 : Ce que les Camerounais pensent de la pandémie :: CAMEROON

Le réseau de recherche « Afro Barometer » l ivre les résultats de son enquête réal isée auprès des citoyens Camerounais à travers le pays.

Après plusieurs semaines d’enquête, les résultats des sondages conduits par le réseau de recherche indépendant « Afro Barometer » sur la Covid et la perception des Camerounais, sont disponibles. Ils ont été diffusés le 29 avril 2021 dernier à Yaoundé au cours d’une conférence y relative. Afro Barometer avant de livrer les résultats de son enquête a d’abord tenu à rappeler la méthodologie qui a soutenu ce travail. Notamment que, l’équipe d’enquête s’est appuyé sur un échantillon nationalement représentatif des citoyens. Aussi, l’ensemble des répondants ont-ils aléatoirement été sélectionnés. L’échantillon a été distribué à travers les régions et les zones urbaines/rurales proportionnellement à leur part de la population nationale. Un instrument d’enquête standard pour tous les pays permettant des comparaisons inter-pays. L‘enquête a interviewé 1 200 adultes Camerounais.

Un échantillon de cette taille donne des résultats avec une marge d’erreur de +/-3 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Le travail de terrain pour le 8ème tour au Cameroun a été effectué du 17 février au 8 mars 2021. Les principaux résultats ont donc été rendus publics. On y découvre que sur la connaissance de la Covid-19 et l’appréciation des performances du gouvernement, 78% des Camerounais sont bien informés sur la pandémie. 82% approuvent la réponse gouvernementale à la pandémie. Et 70% des Camerounais jugent les actions engagées par le gouvernement inéquitables.

Au sujet du vaccin, 66% des camerounais interrogés se disent peu favorables à se faire vacciner si un vaccin contre la Covid-19 venait à être disponible. 69% des camerounais pensent que la sensibilisation au respect des mesures doit s’accompagner de la coercition à faire respecter ces mesures quitte à utiliser les forces de l’ordre. S’agissant de l’impact de la Covid sur les citoyens camerounais, les résultats de l’enquête montrent que, 78 % de camerounais estiment avoir été assez bien informés sur la pandémie. Et que 31 % ont été affectés directement par la maladie (malade, décès d’un proche, baisse de revenus).

Respect des mesures barrières

Au chapitre des pertes de revenus à cause de la pandémie par groupe sociodémographique, on peut constater que toutes les catégories (hommes, femmes, secteurs rural et urbain, jeunes, âgés, lettrés, illettrés) ont été affectées par la pandémie ; au moins 22% dans chaque cas, mais les post-secondaires ont été les plus affectés. Par ailleurs, 72% de Camerounais ont-ils jugé assez difficiles les mesures de confinement décrétées par le gouvernement. 76% par contre ont estimé que les mesures de confinement étaient nécessaires pour limiter la propagation du virus.

Aussi, les avis étaient-ils mitigés sur la décision du gouvernement de fermer les écoles afin d’éviter la propagation de la maladie (23% pour et 23% contre). 78 % d’interviewés ont estimé que la fermeture des écoles durant la période de Coronavirus a été assez longue. Et 82% des répondants estiment que le gouvernement a été performant en termes d’assistance aux populations durant la pandémie. 64 % des sondés n’ont pas confiance en les statistiques du gouvernement sur la Covid. 74% quant à eux estiment que le gouvernement a été corrompu dans la gestion des ressources allouées à la Covid .

En définitive, les citoyens approuvent la réponse gouvernementale à la pandémie, malgré la perception que l’assistance pour faire face à ses effets néfastes n’est pas distribuée de façon équitable et qu’une partie des ressources disponibles se sont perdues due à la corruption. A l’heure actuelle où des débats se centralisent autour du vaccin, plus de la moitié (66%) des Camerounais, selon l’enquête de Afro Barometer, ne semblent pas prêts à vouloir se faire vacciner. 69% des Camerounais souhaitent d’ailleurs voir les forces de sécurité impliquées pour faire appliquer les mesures de santé publique.