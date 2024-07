L'auteur Alain Koe Voundi jette un regard transversal sur le management de l'audiovisuel au Cameroun :: CAMEROON

C'est via sa première parution littéraire éditée et publiée ce mois de juillet aux éditions Afredit intitulée «Management de l'audiovisuel et de la communication cybernétique au Cameroun, la longue marche vers l'assomption d'une vision depuis 1990». Face à la presse ce 25 juillet à Yaoundé , que l'ex -Directeur "chargé des dossiers de demande de licences audiovisuelles au ministère de la communication du Cameroun" , désormais consultant à la retraite depuis 2013 , a titillé nos dirigeants , lui qui jadis a servi l'appareil gouvernemental.

Proposer au pays des choses qui nous semblent plus utiles et constructives , limitation de nos dirigeants dans l'exercice de leurs fonctions sont quelques raisons ayant poussé à bout l'auteur à écrire, décrire et expliquer en 227 pages le fonctionnement de ce secteur ; dans une démarche littéraire qui oscille sur une base minée dont la préface porte l'estampille du Pr. Viviane Ondoua Biwole , une autre figure poignante bien connue du paysage qui dit "des choses tels qu'elles devront se dire".En 14 tableaux, 5 annexes bien structurées avec preuve à l'appui d'après ce dernier. Ce premier jet littéraire laisse couler une pensée sur le management de l'audiovisuel et de la communication cybernétique au Cameroun qui sombre dans le cao total par manque de concession régulant dans le pays depuis 2015, aucune licence signée depuis 2015 ( les licences d'exploitation délivrée au pays n'atteint pas 5 ) précise l'auteur Alain Koe Voundi lors des échanges face à la presse ce 25 juillet au siège des éditions Afredit Yaoundé au Cameroun .

Au delà des manquements relevés qui pullulent le management de l'audiovisuel au Cameroun plus de 34 ans déjà , l'auteur propose dans les colonnes de cet ouvrage des pistes de sortie de cette transversalité en ces termes : changer la manière et de former l'élite ; un plaidoyer pour les médias que le secteur soit plus organisé par l'État vu l'avènement du numérique ; la professionnalisation et la capitalisation de la publicité ; la restructuration générale de la radiodiffusion et la transition vers le numérique ; la stratégie nationale de développement des TIC.

L'auteur s'est appuyé sur des thématiques tels que "la gestion stratégique et l'évolution du sous-secteur de l'audiovisuel au Cameroun depuis 1990. Il faut le préciser, ces thématiques s'adressent à une cible large les professionnels des TIC, dirigeants politiques , sociaux et administratifs, les Étudiants.

UN APERÇU SUR L'AUTEUR

Née à Ekom , KOE VOUNDI, est originaire d'Akonolinga, sortie de l'école en 1982, Alain a été ingénieur dans le réseau de diffusion et de formation de la CRTV, jusqu'en 1999. Tout premier Directeur en 1999/2003 au ministère de la Communication, chargé des dossiers de demandes de licences audiovisuelles.

Titulaire du DESS d'Hyperfréquences de l'Université Pierre et Marie Curie (Paris VI), et diplômé en Management de l'ENAP de Québec, il a assuré le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de la politique nationale de développement des TIC auprès du ministre de la Communication de 2003 à 2013, au poste d'Inspecteur N°1 à l'Inspection Générale des services, en 2013 il prend définitivement sa retraite.

Il est maintenant un expert/consultant, invité de plusieurs comités techniques nationaux (CAM- DBS, CIABAF, CAM-DTV...), qui a participé activement à plusieurs réunions internationales de l'UIT (CMR, CMDT, SMSI, Commissions d'études), du CTO et de l'ICANN. Il est également l'auteur de plusieurs articles et conférences sur des sujets variés.

Le livre est disponible aux éditions Afredit au prix de 10 000 FCFA, à la librairie des peuples noirs monté SNI à Yaoundé, à la FNAC à Douala et sur la plate forme Amazon.