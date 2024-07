Sam Mbende honoré aux Mbindis Concerts pour son apport à la musique camerounaise :: CAMEROON

Le légendaire artiste camerounais Sam Mbende a reçu un prix spécial lors des Mbindis Concerts qui se sont tenus ce dimanche à Douala. Ce prix récompense son immense contribution à la musique camerounaise.

L'événement, qui a eu lieu à l'hôtel Onomo, a également mis à l'honneur trois autres artistes talentueux : Hervé Nguebo, Hen's Musiki, H3riq DaMasta et Ludovic. Les festivités ont débuté à 15h et ont offert au public un moment exceptionnel de musique et de mélodies suaves.

Sam Mbende, figure emblématique de la musique camerounaise, est connu pour ses chansons engagées et sa voix puissante. Il a reçu le prix spécial des mains d'Yvan Ango, journaliste, animateur, producteur de contenus et organisateur des Mbindis Concerts.

"Sam Mbende est une icône de la musique camerounaise", a déclaré Yvan Ango. "Il a inspiré des générations d'artistes et sa musique continue de toucher les cœurs de millions de personnes à travers le monde. Nous sommes honorés de lui avoir remis ce prix ce soir."

Les Mbindis Concerts sont une initiative visant à promouvoir la musique camerounaise et à offrir aux artistes une plateforme pour se faire connaître. Les concerts ont débuté à la radio RSI et ont depuis gagné en popularité pour devenir l'un des événements musicaux les plus attendus du Cameroun.

Le prix spécial décerné à Sam Mbende est une reconnaissance de son talent et de son influence sur la musique camerounaise. C'est également un symbole de l'engagement des Mbindis Concerts à promouvoir la culture camerounaise.