CAMEROUN :: Scandale à CAMTEL : Retraités sans indemnités, inégalités de paiement et promesses non tenues :: CAMEROON

Un scandale social secoue actuellement la Cameroon Telecommunications (CAMTEL), l'opérateur historique des télécommunications au Cameroun. Les retraités de l'entreprise dénoncent le non-paiement de leurs indemnités de fin de carrière, révélant une situation alarmante qui perdure depuis plusieurs années.

Selon les témoignages recueillis, certains anciens employés attendent depuis plus de trois ans le versement intégral de leurs droits. Cette situation contraste fortement avec les pratiques en vigueur dans d'autres sociétés étatiques camerounaises, où les retraités reçoivent généralement un chèque certifié le jour même de leur départ, facilitant ainsi leur reconversion et leur prise en charge.

Le problème ne se limite pas seulement aux retards de paiement. Les retraités de CAMTEL font également état d'un système de paiement inéquitable, où certains bénéficieraient d'un traitement préférentiel. "Les paiements se font selon les protégés. Certains touchent intégralement et d'autres sont oubliés", affirme l'un des retraités concernés, sous couvert d'anonymat.

Cette situation critique a des conséquences dramatiques. Plusieurs anciens employés sont décédés sans avoir pu percevoir leurs droits, compliquant davantage la tâche pour leurs ayants droit qui tentent de récupérer ces sommes dues.

Face à cette injustice, les retraités de CAMTEL ont tenté d'établir un dialogue avec la direction de l'entreprise. Ils ont notamment proposé la mise en place d'un système de paiement échelonné à des périodes précises, ainsi qu'une rencontre avec le Directeur des Ressources Humaines (DRH) et le Directeur Comptable et Financier (DCF). Malheureusement, leurs demandes sont restées lettre morte, ce qui est perçu comme une forme de mépris de la part de la Direction Générale de CAMTEL, en particulier de Judith Yah Sunday, l'actuelle Directrice Générale.

Cette absence de réponse et le manque apparent de considération pour les droits des retraités soulèvent des questions sur la gestion et l'éthique au sein de CAMTEL. Comment une entreprise publique peut-elle ignorer ainsi ses obligations envers ceux qui ont contribué pendant des années à son développement ?

Le contraste avec les autres sociétés étatiques du Cameroun est frappant. Alors que ces dernières semblent honorer leurs engagements envers leurs anciens employés, CAMTEL fait figure d'exception négative. Cette situation pourrait avoir des répercussions sur l'image de l'entreprise et, plus largement, sur la confiance des travailleurs envers le système de retraite dans le secteur public camerounais.

Les retraités de CAMTEL appellent désormais à une intervention des autorités compétentes pour résoudre cette crise. Ils demandent non seulement le paiement rapide et intégral de leurs indemnités, mais aussi la mise en place d'un système transparent et équitable pour éviter que de telles situations ne se reproduisent à l'avenir.

Cette affaire soulève également des questions plus larges sur la gouvernance des entreprises publiques au Cameroun et la nécessité de renforcer les mécanismes de contrôle pour garantir le respect des droits des travailleurs, actifs comme retraités.

Alors que le scandale prend de l'ampleur, tous les yeux sont tournés vers la direction de CAMTEL et les autorités gouvernementales. Leur réponse à cette crise sera cruciale non seulement pour les retraités concernés, mais aussi pour la crédibilité du système de protection sociale au Cameroun.