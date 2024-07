CAMEROUN :: FAUSSE MILITAIRE ET SON AMANT DEVANT LA JUSTICE MILITAIRE : FIN DU RÉGNE POUR CETTE IMPOSTURE :: CAMEROON

Une fausse militaire démasquée et condamnée

C'est la fin de l'imposture pour Mme Tezouere Angèle. Se faisant passer pour un adjudant en service à la Brigade de Ngousso à Yaoundé pendant des années, elle arnaquait des civils en profitant de sa fausse identité. Mais son stratagème a pris fin lorsqu'elle a été interpellée par les éléments de la Brigade de Ngoro, dans le département du Mbam et Kim.

Jugée au Tribunal militaire de Yaoundé, Mme Tezouere Angèle a reconnu les faits d'escroquerie, usurpation de fonction, usurpation d'un titre, port et détention illégaux d'effets ou insignes militaires. Son complice et amant, M. Omam Joseph, enseignant à Bafia, est également poursuivi pour complicité des mêmes faits.

Des victimes abusées par une fausse gendarme

M. Omam Joseph et Mme Tezouere Angèle s'étaient rendus au village Nakom dans le Mbam et Kim pour régler un litige foncier opposant M. Omam Joseph à M. Nenkeng Didier. Profitant de la situation, Mme Tezouere Angèle, vêtue de l'uniforme complet de la gendarmerie nationale, s'est présentée comme un adjudant en service à Yaoundé.

Après son intervention dans le règlement du litige, elle a exigé de M. Nenkeng Didier 50 000 francs pour sa libération et 30 000 francs supplémentaires à remettre à son "oncle", un procureur imaginaire de la région de l'Ouest.

Le pot aux roses a été découvert

Les agissements de Mme Tezouere Angèle ont fini par éveiller les soupçons. Une enquête menée par les autorités a permis de la démasquer et de l'interpeller. Traduite devant la justice militaire, elle a été condamnée à une peine encore inconnue.

En plus des peines d'emprisonnement, Mme Tezouere Angèle et M. Omam Joseph devront également s'acquitter de dommages et intérêts envers leurs victimes.