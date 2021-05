Survie Cameroun : Mamadou Mota invite les militants du MRC à faire confiance au Pr Maurice Kamto.. :: CAMEROON

C'est à la suite d'un texte publié sur sa page facebook que le premier vice-président du MRC, Mamadou Mota a invité les militants de la formation pour laquelle il milite à maintenir leur confiance en leur leader dans l'Affaire Survie Cameroun qui fait en ce moment les Choux Gras de la Presse mais également des Réseaux Sociaux.



Chers amis

Vous n'avez pas à douter de votre loyauté, nous n'en doutons pas d'ailleurs et le président élu fait confiance à chacun de vous.

Le travail du parti est de produire toute la lumière sur la gestion et la collecte des fonds relatives à ce projet participatif qu'est Survival initiative. Cela a été fait pour la collecte et les écarts ont été justifiés. Chercher un bouc-émissaire pour ternir l'initiative n'est ni acceptable ni galant. J’appelle ainsi les pyromanes qui se trouveraient de part et d'autre à la retenue. Ce qui est attendu et exigé, c'est un rapport d'audit de la gestion des fonds et cela sera fait.

Pour le moment, remettons nous à construire autour du président élu et des idéaux de notre parti, la cohorte nécessaire de la démocratie. Restons calme, nous avons un leader dont la moralité, la prohibé et l'expérience sont à copier. Écoutons-le ! "

Mamadou Mota , Premier Vice-président du MRC.