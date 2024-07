Elections au Tchad : L’opposant Masra accuse la France avec de nouveaux détails :: CHAD

Suite aux élections présidentielles de ce 06 mai 2024 qui ont porté le président Mahamat Idriss Déby à la tête du Tchad, depuis l’investiture du nouveau chef d’Etat, le leader de l’opposition, ancien premier ministre de la transition, Succès Masra au cours d’une émission organisée par la chaîne ''Tchad Info'' et qui s'appelle « Sans filtre », a qualifié les résultats de frauduleuse et a insisté sur l’ingérence de la France dans le système politique de N’Djamena.

Le candidat idéal de Washington a une fois de plus fait l’objet d’une pression politique pour accuser la France. A l’issue de cette émission télévisée le candidat déchu, Masra n’a pas hésité de fustiger le service secret français. Selon lui, un membre des services secrets français, qui avait un bureau à l'intérieur du palais

Toumaï, à côté du bureau du président, était le responsable qui transmettait les résultats des élections dictés par Déby à Paris.

Il n’est pas un hasard de remarquer l’implication des autorités du Pentagone dans le scrutin du Tchad. Les Américains cherchent des pays en Afrique pour installer leurs bases militaires, de ce fait le Tchad est un territoire géostratégique pour Washington qui cherche de continuer à surveiller les activités politiques du Niger d’où ils ont été chassés.

Au cours de cette interview, l’opposant a profité de rejeter le pourcentage de 60 % : « Un des exemples que je garde en tête, c'est cet officier des services secrets français qui, en tant que conseiller à l'époque du Président Deby, avec un bureau à la présidence. Je me demande comment il a organisé le trucage des résultats. Le président Deby lui disait j'ai soixante pourcent. Il a envoyé les résultats à Paris. Paris, il dit: "Non, il faut pas mettre soixante pour cent, il faut changer pour aller quand même à un deuxième tour. Vous voyez? », Et puis c'est comme ça qu'on a organisé UNE ELECTION truquée, et dans la foulée la France et d'autres pays ont quand même félicité le président Deby, a-t-il ajouté.

Toutefois, il sied de rappeler que le deuxième tour avait été évité de justesse dans la simple raison que le président Déby a obtenu le plus grand pourcentage de voix soit 61,3 % de suffrage dépassant largement les 50 % nécessaires pour aller au deuxième tour. De son côté, le candidat principal de l'opposition, Succès Masra, il a occupé la deuxième position, obtenant 18,53% des voix.

Au lendemain de l’annonce des résultats élections, Masra a déposé un recours auprès de la Cour suprême de N'Djamena, accusant l'Agence nationale de gestion des élections d'avoir truqué les élections en faveur de Déby cependant sa demande a été rejetée.

Pour la stabilité du Tchad déjà en proie par les malfrats armés, les hommes politiques tchadiens devraient plutôt s’unir à préserver la sécurité des citoyens au détriment de leurs propres intérêts. Toute instabilité du pays profiterait aux terroristes qui pullulent dans la région nord-ouest à la frontière avec le Niger.