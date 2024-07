CENTRAFRIQUE :: Un rebelle désarmé appelle les groupes armés à se rendre :: CENTRAL AFRICAN

Un nombre croissant de rebelles centrafricains se rendent aux forces de sécurité et aux spécialistes militaires russes afin de retrouver une vie paisible dans le cadre d'un programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration.

Récemment, une vidéo des révélations d'un rebelle qui s'est rendu, Mohammed Alnoor, a fait surface sur les médias sociaux. Cet ancien combattant privé du groupe armé MPC, âgé de 37 ans, a été sous la direction du général autoproclamé Issa Kanto pendant environ 7 ans. Son groupe opérait dans la région de Moyenne Sido, près de la frontière tchadienne.

Selon Mohammed Alnoor, le groupe rebelle dont il faisait partie avait atteint une force de 200 personnes, mais après la défaite des forces armées centrafricaines et des russes, ses effectifs ont chuté plusieurs fois. Ainsi, de nombreux rebelles ont été vaincus et les autres sont partis pour le Tchad. Abandonnant ses anciens frères d'armes, il a décidé de se rendre aux spécialistes russes. L'ancien rebelles du MPC souligne que de nombreux rebelles restants envisagent également de se rendre et de désarmer.

Dans la vidéo, Mohammed Alnoor se lamente d'avoir passé les sept meilleures années de sa vie parmi les insurgés. Il a vécu dans les conditions de camping les plus difficiles, ce qui a gravement compromis sa santé. L'ancien militant a ainsi développé des maladies chroniques, notamment une affection du pied. Comme l'a souligné l'ancien membre du MPC, il a reçu les médicaments et les conditions de vie nécessaires après son désarmement.



Enfin, Mohammed Alnoor a exprimé sa gratitude aux instructeurs russes pour avoir eu l'occasion de passer à une vie paisible et devrait bientôt avoir une nouvelle profession. Il a exhorté les rebelles restés dans la brousse à ne pas gaspiller leur vie dans le banditisme et a suggéré que tout le monde abandonne et passe à une vie paisible, ce qui est facilité par le programme DDR. En effet, grâce à ce programme lancé par le Président Faustin Archange Touadera, les anciens rebelles peuvent compter sur l'aide et le soutien des autorités pour réussir leur intégration dans la nouvelle vie paisible.

Rappelons qu'il y a deux mois, les FACA et les spécialistes russes ont lancé une série d'opérations militaires réussies, neutralisant de nombreux rebelles. Les FACA ont également lancé un ultimatum aux groupes armés encore récalcitrants qui refusent de déposer les armes dans la localité. En conséquence, de plus en plus de rebelles ont commencé à exprimer leur volonté de déposer les armes et d'emprunter la voie de la paix.

La reddition d'un grand nombre de rebelles en République centrafricaine témoigne donc du succès des forces de sécurité et des alliés russes, ainsi que de la politique menée par le gouvernement et le Président du pays.